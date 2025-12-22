કેન્દ્ર સરકારે ખાનગી હોસ્પિટલો પર પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી!

જો તમે ક્યારેય ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધી હોય, તો તમે જાણો છો કે આરોગ્ય સંભાળ કેટલી મોંઘી હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને, હોસ્પિટલો વેન્ટિલેટર પર રાખતા દર્દીઓ પાસેથી કેટલો ચાર્જ લે છે તેની ચોક્કસ આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે. પરિણામે, કેન્દ્ર સરકારે ખાનગી હોસ્પિટલો માટે નવી માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે, જેમાં દર્દીના પરિવારને વેન્ટિલેટર પર રાખતા પહેલા સમગ્ર પ્રક્રિયાના ખર્ચ વિશે જાણ કરવાની જરૂર છે. આરોગ્ય સેવા મહાનિર્દેશાલયની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત આ માર્ગદર્શિકા, ખાનગી હોસ્પિટલોને વેન્ટિલેટરના ઉપયોગમાં પારદર્શિતા જાળવવાનો નિર્દેશ આપે છે. હકીકતમાં, સરકાર ખાતરી કરવા માંગે છે કે આ જીવનરક્ષક સારવારનો ઉપયોગ નૈતિક રીતે થાય અને નાણાકીય શોષણના સાધન તરીકે નહીં.
નવી માર્ગદર્શિકા શું છે?
ખાનગી હોસ્પિટલો માટે જારી કરાયેલી નવી માર્ગદર્શિકા બાયોએથિકલ સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે. આમાં સ્વાયત્તતા શામેલ છે. આ નિયમો લાગુ થયા પછી, ડોકટરોએ હવે યાંત્રિક વેન્ટિલેશન શરૂ કરતા પહેલા દર્દીના સંભાળ રાખનારાઓ પાસેથી સ્પષ્ટ સંમતિ લેવી જરૂરી રહેશે. ડોકટરોએ સ્પષ્ટપણે સમજાવવું પડશે કે તેઓ દર્દીને વેન્ટિલેટર પર કેમ મૂકવા માંગે છે, તેનો ખર્ચ કેટલો થશે, અને પરિણામો, જોખમો અને પ્રક્રિયાઓ વિશે માહિતી પ્રદાન કરવી પડશે. આ પછી, જો દર્દીના વાલી અથવા સહાયક સંમત થાય, તો જ પ્રક્રિયા આગળ વધશે. હોસ્પિટલે વેન્ટિલેટર સપોર્ટ અને સંબંધિત ICU સંભાળનો દૈનિક ખર્ચ પણ જાહેર કરવો જરૂરી રહેશે જેથી પરિવાર આર્થિક રીતે તૈયાર થઈ શકે.
પારદર્શિતા વધારવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાં
ઘણી ખાનગી હોસ્પિટલો દર્દીઓ પાસેથી વેન્ટિલેટર માટે નોંધપાત્ર રકમ વસૂલ કરે છે તે સામાન્ય છે. તેથી, વધારે પડતા બિલિંગ અને છુપાયેલા ખર્ચને રોકવા માટે, સરકારે એક પ્રમાણભૂત અને પારદર્શક ભાવ માળખું રજૂ કર્યું છે. તે મુજબ, ખાનગી હોસ્પિટલોએ સમાન વેન્ટિલેટર ચાર્જ લાગુ કરવાની જરૂર પડશે.
ખાનગી હોસ્પિટલોએ વેન્ટિલેટર સંબંધિત તમામ ખર્ચ, જેમ કે મશીન ચાર્જ, ICU ચાર્જ અને ઉપભોક્તા વસ્તુઓ જાહેરમાં પ્રદર્શિત કરવાની રહેશે. આ માહિતી બિલિંગ કાઉન્ટર પર, ICU ની બહાર અને હોસ્પિટલની વેબસાઇટ પર પ્રદર્શિત કરવી આવશ્યક છે. સરકાર ઇચ્છે છે કે દર્દીના પરિવારને આ સમગ્ર પ્રક્રિયાના ખર્ચની જાણ હોય.
જો દર્દીના પરિવારને સારવાર દરમિયાન બિલિંગ અંગે કોઈ ફરિયાદ હોય, તો હોસ્પિટલે ચોક્કસ સમયમર્યાદામાં ફરિયાદનું નિરાકરણ લાવવું આવશ્યક છે. નવા નિયમો હેઠળ, વેન્ટિલેટરનો ખર્ચ ફક્ત ત્યારે જ બિલમાં ઉમેરવો જોઈએ જ્યારે વેન્ટિલેટર ખરેખર ઉપયોગમાં હોય.