અતીક અને અશરફના મૃતદેહો કસારી મસારી કબ્રસ્તાનમાં દફનાવવામાં આવ્યા

પ્રયાગરાજમાં માર્યા ગયેલા ગેંગસ્ટર અને પૂર્વ બાહુબલી સાંસદ અતીક અહેમદ અને તેના ભાઈ અશરફને કસારી મસારી કબ્રસ્તાનમાં સોંપવામાં આવ્યા હતા. બંનેના મૃતદેહ કડક સુરક્ષા વચ્ચે કસારી મસારી કબ્રસ્તાન પહોંચ્યા અને ત્યારબાદ તેમના સંબંધીઓની હાજરીમાં દફનાવવામાં આવ્યા. થોડા દિવસો પહેલા એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયેલા અતીકના પુત્ર અસદને પણ આ કબ્રસ્તાનમાં દફનાવવામાં આવ્યો હતો. સ્મશાનમાં દરેક જગ્યાએ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ અતીક અને અશરફનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું હતું, આ પોસ્ટમોર્ટમ પાંચ ડોકટરોની પેનલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

UP: Bodies of Atiq Ahmed, Ashraf brought to burial ground in Prayagraj



ક્રાઈમ બ્રાન્ચ આરોપીની પૂછપરછમાં વ્યસ્ત

તે જ સમયે, અતીક અને અશરફની સુરક્ષામાં તૈનાત 17 પોલીસકર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. યુપી પોલીસ એલર્ટ મોડ પર છે અને રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે. પોલીસકર્મીઓની રજાઓ પણ રદ્દ કરવામાં આવી છે. તેની હત્યાના ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચ તેમની પૂછપરછ કરી રહી છે. પ્રયાગરાજના શાહગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં બંનેની હત્યા માટે એફઆઈઆર પણ નોંધવામાં આવી છે.

