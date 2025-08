બે ચૂંટણી કાર્ડ કેસમાં તેજસ્વી યાદવની મુશ્કેલીઓ વધી

બિહારના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને વિપક્ષના નેતા તેજસ્વી યાદવની બે મતદાર ઓળખપત્ર (EPIC નંબર) હોવાના કેસમાં મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે. ચૂંટણી પંચે નોટિસ જારી કરીને સ્પષ્ટતા માંગી છે. આ કેસમાં, દિઘા મતવિસ્તારના ચૂંટણી નોંધણી અધિકારીએ તેજસ્વી પ્રસાદ યાદવને પત્ર લખીને તેમના દ્વારા બતાવેલ EPIC ની વિગતો આપવા કહ્યું છે.

The Patna district administration clarified that RJD leader Tejashwi Yadav’s name is present in the voter list with EPIC number RAB0456228.

He has been requested to submit the original or a copy of the said EPIC card so a detailed investigation can be carried out pic.twitter.com/TmLsvwTol5

