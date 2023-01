TDP ચીફ ચંદ્રાબાબુની રેલીમાં ફરી નાસભાગ, 3ના મોત, અનેક ઈજાગ્રસ્ત

આંધ્રપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને તેલુગુ દેશમ પાર્ટીની રેલીમાં રવિવારે નાસભાગ મચી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. ગુંટુર જિલ્લાના એસપી આરિફ હાફિઝે જણાવ્યું કે ટીડીપીની આ રેલીમાં પૂર્વ સીએમ ચંદ્રબાબુ નાયડુએ પણ ભાગ લીધો હતો. રેલીમાં અચાનક નાસભાગ મચી ગઈ અને ત્રણ લોકોના મોત થયા. ઘાયલોને સારવાર માટે સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

TDP president N Chandrababu Naidu expressed shock at the incident at Guntur in which three people died in a stampede. He also announced to provide ex gratia compensation of Rs 5 lakh each to the next of kin of the deceased. https://t.co/iCOhubboqs

