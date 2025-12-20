ટેરિફ મારો પાંચમો પ્રિય શબ્દ છે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગણાવ્યા ફાયદાઓ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઉત્તર કેરોલિનામાં જાહેરાત કરી કે નવા વર્ષથી ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો કર ઘટાડો લાગુ કરવામાં આવશે, ફુગાવો બંધ થઈ ગયો છે અને અમેરિકાની સત્તા પાછી ફરી રહી છે.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઉત્તર કેરોલિનામાં એક ભાષણમાં જાહેરાત કરી હતી કે નવા વર્ષથી અમેરિકનોને ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા કર ઘટાડાનો લાભ મળશે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે આમાં વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ટિપ્સ, ઓવરટાઇમ અને સામાજિક સુરક્ષા પરના કર માફ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
અમેરિકા ફરી શક્તિશાળી અને સમૃદ્ધ બનશે
ટ્રમ્પે પોતાના ભાષણમાં કહ્યું, “ચાર વર્ષના કટોકટી અને પતન દરમિયાન, આખી દુનિયા આપણા પર હસતી હતી. પરંતુ હવે આપણે અમેરિકાના સૌથી ભવ્ય વર્ષોની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. તેને ‘અમેરિકાનો સુવર્ણ યુગ’ કહેવામાં આવે છે. છેલ્લા 10 મહિનામાં આપણી સરહદો સુરક્ષિત થઈ ગઈ છે, ફુગાવો બંધ થયો છે, વેતન વધ્યું છે અને કિંમતોમાં ઘટાડો થયો છે. આપણો રાષ્ટ્ર મજબૂત છે; અમેરિકા પાછું આવ્યું છે.”
રાષ્ટ્રપતિએ આગળ કહ્યું, “આપણે લડીશું, આપણે જીતીશું અને તમારી મદદથી, અમેરિકા ફરીથી મજબૂત અને સમૃદ્ધ બનશે. આપણે અમેરિકાને ફરીથી મહાન બનાવીશું.” ટ્રમ્પે કરવેરા પરની પોતાની પ્રાથમિકતાનું વર્ણન કરતા કહ્યું કે જ્યારે તેમનો પ્રિય શબ્દ “ટેરિફ” હતો, તે હવે તેમનો પાંચમો પ્રિય શબ્દ બની ગયો છે.
ટેરિફ કામદારો અને ઉદ્યોગોનું રક્ષણ કરે છે
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમના વહીવટીતંત્રે અમેરિકન ઊર્જા સામે કટ્ટરપંથી ડાબેરીઓના અભિયાનનો અંત લાવી દીધો છે. તેમણે “ગ્રીન ન્યૂ સ્કેમ” રદ કર્યું અને “ડ્રિલ, બેબી, ડ્રિલ” ઓર્ડર જારી કર્યો. ટ્રમ્પના મતે આનાથી ગેસોલિનના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. અમેરિકન કામદારોના રક્ષણ માટે, સરકારે વિદેશી કાર પર 25 ટકા અને વિદેશી સ્ટીલ પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે. વધુમાં, ઉત્તર કેરોલિનાના ફર્નિચર ઉદ્યોગને સુરક્ષિત રાખવા માટે 25, 30 અને 50 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા છે.