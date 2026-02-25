T20 WC 2026: ઇંગ્લેન્ડ પાકિસ્તાનને 2 વિકેટથી હરાવી સેમિફાઈનલમાં પહોંચ્યું

T20 WC 2026: ઇંગ્લેન્ડે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, સતત બીજી સુપર 8 મેચ 2 વિકેટથી જીતી. આ પાકિસ્તાનનો પ્રથમ સુપર 8 હાર હતો. ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે શાનદાર ઇનિંગ રમીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પાકિસ્તાની ટીમ માટે સાહિબજાદા ફરહાને શાનદાર અડધી સદી ફટકારી, જેના કારણે ટીમે 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 164 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, હેરી બ્રુકની સદીને કારણે ઇંગ્લેન્ડની ટીમે 5 બોલ બાકી રહેતા મેચ જીતી લીધી, આમ સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.

ઇંગ્લેન્ડના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, કેપ્ટન હેરી બ્રુકે શાનદાર સદી ફટકારી. બ્રુકે પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, 51 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગમાં, તેણે 196 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા 10 ચોગ્ગા અને 4 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. આ તેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની પહેલી સદી હતી. વિલ જેક્સે પણ 23 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા.

પાકિસ્તાન માટે આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં, ઓપનર સાહિબજાદા ફરહાને ઉત્તમ બેટિંગ દર્શાવી. તેણે 45 બોલમાં 63 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી, જેમાં 140 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા. બાબર આઝમ ફરી એકવાર નિષ્ફળ ગયો, તેણે 24 બોલમાં 25 રન બનાવ્યા. ફખર ઝમાને પણ 16 બોલમાં 25 રનની જ્વલંત ઇનિંગ રમી. શાદાબ ખાને પણ અંતિમ ઓવરોમાં 11 બોલમાં 23 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં, ટીમના 6 બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પણ પહોંચી શક્યા નહીં.

