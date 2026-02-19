T20 World Cup 2026 : ભારતે નેધરલેન્ડ્સને 17 રને હરાવ્યું

ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં બુધવારે અમદાવાદના ઐતિહાસિક નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને નેધરલેન્ડ્સ વચ્ચે રમાયેલ મુકાબલો રોમાંચથી ભરપૂર રહ્યો. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને ટીમે 20 ઓવરમાં 193/6નો મજબૂત સ્કોર ઉભો કર્યો. આ જીત સાથે ભારતે લીગ સ્ટેજમાં પોતાની વિજયયાત્રા યથાવત રાખી, જ્યારે નેધરલેન્ડ્સ માટે ટુર્નામેન્ટનો અંત આવી ગયો.
ભારત રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ આ વર્લ્ડ કપમાં પોતાના ત્રણેય મુકાબલા જીતી ચૂકી છે અને સુપર-8 માટે ક્વોલિફાય કરી ચૂકી છે. બીજી તરફ નેધરલેન્ડ્સ રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમને માત્ર નામીબિયા સામે એક જીત મળી હતી અને આ પરાજય બાદ તેમની સફર સમાપ્ત થઈ.
India hold firm to extend their unbeaten run at the #T20WorldCup despite a strong Netherlands fight 👊
📝: https://t.co/tLZL1cWXwl pic.twitter.com/YOn1U5p7lI
— ICC (@ICC) February 18, 2026
ભારત માટે શરૂઆત ફરી એકવાર નબળી રહી. અભિષેક શર્મા પહેલી જ ઓવરમાં આર્યન દત્તની બોલિંગ પર શૂન્ય રનમાં આઉટ થયા, જે આ વર્લ્ડ કપમાં તેમનો સતત ત્રીજો ડક રહ્યો. ઈશાન કિશને થોડો આક્રમક અંદાજ અપનાવ્યો, પરંતુ 18 રન બનાવી તેઓ પણ જલ્દી પેવેલિયન પરત ફર્યા. 39/2ના સ્કોર પર ભારત દબાણમાં હતું.
મધ્યક્રમમાં તિલક વર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવે ઇનિંગ્સ સંભાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તિલકે 31 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમી, પરંતુ રોયલોફ વાન ડેર મર્વે લોગાન વાન બીકની બોલિંગ પર શાનદાર ડાઇવિંગ કેચ લઈને તેમને આઉટ કર્યા. સૂર્યકુમાર યાદવે 28 બોલમાં 34 રન બનાવ્યા, પરંતુ કાઇલ ક્લેનની બોલિંગ પર વિકેટ ગુમાવતા ભારત 110/4 પર પહોંચી ગયું.
With a fifty and two wickets, Shivam Dube had a perfect night as India beat Netherlands in the #T20WorldCup 🙌
He wins the @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/tLZL1cWXwl pic.twitter.com/weunPJ3b0T
— ICC (@ICC) February 18, 2026
આ સંજોગોમાં શિવમ દુબેએ મેચનો રૂખ બદલ્યો. માત્ર 31 બોલમાં 66 રન ફટકારી તેમણે બાઉન્ડરી અને છગ્ગાની વરસાદ વરસાવી. તેમની ઇનિંગ્સમાં 4 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા સામેલ હતા. હાર્દિક પંડ્યાએ 21 બોલમાં 30 રનની મહત્વપૂર્ણ ફિનિશિંગ ઇનિંગ્સ રમી. અંતિમ ઓવરોમાં બંનેએ ઝડપી રન ઉમેરતાં ભારત 200 પાર જશે એવું લાગી રહ્યું હતું, પરંતુ અંતિમ ઓવરમાં લોગાન વાન બીકે બંનેને આઉટ કરતાં ભારત 193/6 પર અટક્યું. વાન બીક 3 વિકેટ સાથે નેધરલેન્ડ્સના સૌથી સફળ બોલર રહ્યા.
194 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા નેધરલેન્ડ્સની શરૂઆત સંતુલિત રહી. છઠ્ઠા ઓવરમાં મેક્સ 35 રન બનાવી આઉટ થયા. ત્યારબાદ 51ના સ્કોરે માઈકલ લેવિટ પણ પેવેલિયન પરત ફર્યા. બાસ ડી લીડે અને કોલિન એકરમેન વચ્ચે સારી ભાગીદારી ઉભી થઈ, પરંતુ ભારતીય બોલર્સે મધ્ય ઓવરોમાં દબાણ વધાર્યું અને મેચ પર કાબૂ મેળવ્યો.
ભારતીય બોલિંગ લાઇનઅપે સચોટ યોર્કર અને સ્પિનથી નેધરલેન્ડ્સને રન બનાવવામાં મુશ્કેલી ઊભી કરી. દબાણ હેઠળ નેધરલેન્ડ્સની બેટિંગ લાઇનઅપ તૂટી પડી અને ભારતે મેચ પર સંપૂર્ણ કાબૂ જમાવ્યો. આ જીત સાથે ભારત સુપર-8 પહેલા મજબૂત સંદેશ આપવા સફળ રહ્યું.
આ મુકાબલો માત્ર એક જીત નહીં પરંતુ ટીમના બેન્ચ સ્ટ્રેન્થ અને ફિનિશિંગ ક્ષમતા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયો. શિવમ દુબેની તોફાની ઇનિંગ્સે દર્શાવ્યું કે મધ્યક્રમમાં ભારત પાસે શક્તિશાળી વિકલ્પો છે. હવે નજર સુપર-8ના મુકાબલાઓ પર રહેશે, જ્યાં પડકાર વધુ કઠિન બનવાનો છે.