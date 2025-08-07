સાડીઓ માટે જાણીતા સુરતમાં નેશનલ હેન્ડલૂમ દિવસની અનોખી રીતે ઉજવણી

સુરત: રાષ્ટ્રીય હસ્તકલા દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે, સુરત શહેરમાં અવની એથનિક સાડીઝ અને સ્વરા જ્વેલર્સના સહયોગથી એક અનોખું ફોટોશૂટ આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સુરતની અગ્રણી મહિલાઓએ હાથવણાટની સાડીઓ પહેરીને ભારતીય હસ્તકલાની સમૃદ્ધ પરંપરાને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. આ ફોટોશૂટમાં સાધનાબેન સાવલિયા, પ્રતિમાબેન સોની, ડૉ. એકતા ગાંધી, પ્રતિભાબેન દેસાઈ અને શિલ્પીબેન જેવી વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આગવી ઓળખ ધરાવતી મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમણે હાથવણાટની સાડીઓની ભવ્યતાને ઉજાગર કરી.રાષ્ટ્રીય હસ્તકલા દિવસ, જે દર વર્ષે 7 ઓગસ્ટે ઉજવાય છે, ભારતની હસ્તકલા અને હાથવણાટની કળાને પ્રોત્સાહન આપવા અને તેનું સન્માન કરવા માટે સમર્પિત છે. આ વર્ષે, સુરતમાં આ દિવસની ઉજવણી ખાસ રીતે યાદગાર બની, કારણ કે આ ફોટોશૂટ દ્વારા હાથવણાટની સાડીઓની સુંદરતા અને કારીગરોની કુશળતાને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવામાં આવી. અવની એથનિક સાડીઝ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી આ સાડીઓમાં બનારસી, કાંજીવરમ, ચંદેરી અને અન્ય પરંપરાગત હાથવણાટની ડિઝાઇનનો સમાવેશ થતો હતો. જે ભારતના વિવિધ પ્રદેશોની હસ્તકલાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
સ્વરા જ્વેલર્સે આ ફોટોશૂટને વધુ નિખારવા માટે પરંપરાગત અને આધુનિક ઘરેણાંઓ પૂરાં પાડ્યાં હતાં, જે સાડીઓની શોભાને બમણી કરી રહ્યાં હતાં. આ ફોટોશૂટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હાથવણાટની સાડીઓના મહત્વને પ્રોત્સાહન આપવું અને સ્થાનિક કારીગરોની કળાને વૈશ્વિક સ્તરે લઈ જવાનો હતો.ફોટોશૂટમાં ભાગ લેનાર મહિલાઓએ જણાવ્યું કે, હાથવણાટની સાડીઓ માત્ર એક વસ્ત્ર નથી, પરંતુ તે ભારતની સાંસ્કૃતિક વિરાસત અને કારીગરોની મહેનતનું પ્રતીક છે. આ સાડીઓ પહેરવાથી અમને અમારી સંસ્કૃતિ સાથે જોડાણનો અનુભવ થાય છે અને કારીગરોની કળાને આગળ લઈ જવાની પ્રેરણા મળે છે. આ કાર્યક્રમમાં હાથવણાટની સાડીઓની વિવિધતા દર્શાવવામાં આવી, જેમાં રેશમ, કપાસ અને ખાદી જેવી કુદરતી રેસાઓથી બનાવેલી સાડીઓનો સમાવેશ થતો હતો. આ ઉપરાંત, આધુનિક અને પરંપરાગત શૈલીનું સંયોજન દર્શાવતી ડિઝાઇનો પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી, જે યુવા પેઢીને હસ્તકલા પ્રત્યે આકર્ષવા માટે ખાસ રચાયેલી હતી. નવી પેઢીને એ સંદેશ આપવા માંગીએ છીએ કે હાથવણાટની સાડીઓ ફેશનનો એક ભાગ હોવા ઉપરાંત આપણી વિરાસતનો ગૌરવપૂર્ણ અંશ છે.
(અરવિંદ ગોંડલિયા- સુરત)