સુપ્રીમ કોર્ટમાં કોમેડિયન સમય રૈનાને પડી ભારે ફટકાર

દેશના પ્રખ્યાત કોમેડિયન સમય રૈના (Samay Raina) ફરી એકવાર ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે સમય રૈનાના વલણ સામે અત્યંત કડક વલણ અપનાવતા તેમના પર મોટો આર્થિક દંડ ફટકાર્યો છે. અદાલતે અવલોકન કર્યું હતું કે, કોમેડિયને સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ ખોટા નિવેદનો રજૂ કર્યા છે અને કોર્ટની કાર્યવાહીને હળવાશથી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.મંગળવાર (14 July 2026) ના રોજ યોજાયેલી સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે શરૂઆતમાં કોમેડિયન સમય રૈના પર 10 lakhs રૂપિયાનો ભારે દંડ લગાવ્યો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું કે સમય રૈનાએ અદાલત સમક્ષ કથિત રીતે ખોટા નિવેદનો આપ્યા હતા અને તેમના લોકપ્રિય શૉ ‘ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ’ (India’s Got Latent) ના વિવાદ સાથે સંકળાયેલી કાનૂની પ્રક્રિયામાં અદાલતના અગાઉના નિર્દેશોનું પાલન કર્યું ન હતું. કોર્ટે આક્રોશ વ્યક્ત કરતા સ્પષ્ટ કહ્યું કે કોમેડિયને અદાલતને ગેરમાર્ગે દોરવાનો ગંભીર પ્રયાસ કર્યો છે.
સુપ્રીમ કોર્ટનું આકરું વલણ
સર્વોચ્ચ અદાલતે સુનાવણી દરમિયાન અત્યંત કડક લહેજામાં કહ્યું કે, કોમેડિયન સમય રૈનાએ દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતને એક મજાક સમજી લીધી છે. આ કેસની સુનાવણી ભારત ના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી. મોહનની ખંડપીઠ (Bench) સમક્ષ થઈ રહી હતી. સુનાવણી દરમિયાન જજે કોમેડિયનને ફટકાર લગાવતા આકરા શબ્દોમાં કહ્યું, મને સમજાતું નથી કે તેઓ કેવા પ્રકારના યુથ આઇકોન (Youth Icon) છે. આ વિશે વિચારતા પણ ડર લાગે છે.
શું છે સમગ્ર વિવાદ?
આ વિવાદ સમય રૈના અને અન્ય કેટલાક કોમેડિયનો દ્વારા દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓની મજાક ઉડાવવા સાથે જોડાયેલો છે. તેમણે પોતાના શૉ ‘ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ’ માં ‘સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી’ (SMA) જેવી ગંભીર બીમારીથી પીડિત લોકો પર અયોગ્ય કમેન્ટ કરી હતી, જે બાદ આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. અગાઉ કોર્ટે સમય રૈનાને જાહેર માફી માંગવા અને દિવ્યાંગો માટે ફંડ એકત્રિત (Fundraise) કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, પરંતુ તે સૂચનાઓનું યોગ્ય પાલન ન થતાં કોર્ટે હવે આકરું વલણ લીધું છે.
દંડની રકમ ઘટાડીને 3 લાખ કરાઈ, આકરી શરતો યથાવત
જો કે, સુનાવણીના અંતમાં સમય રૈના તરફથી કોર્ટને કરવામાં આવેલી નમ્ર અપીલ અને વિનંતી બાદ, સુપ્રીમ કોર્ટે ઉદારતા દાખવીને દંડની રકમ 10 lakhs થી ઘટાડીને 3 લાખ રૂપિયા કરી દીધી છે. પરંતુ સાથે જ કોર્ટે હુકમ કર્યો છે કે આ રકમ આગામી 2 અઠવાડિયાની અંદર જમા કરાવવાની રહેશે. આ ઉપરાંત, કોમેડિયને 15 દિવસની અંદર કોર્ટના આદેશનું પાલન કર્યા અંગેનું સત્તાવાર સોગંદનામું (Affidavit) પણ કોર્ટમાં દાખલ કરવું પડશે. જો આ સમયમર્યાદામાં આદેશનું પાલન નહીં થાય તો તેમની સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.