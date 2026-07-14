‘જે આમિર ખાનને પતાવી દેશે, તેના પરિવારને ₹5 કરોડ આપીશ’: જગદ્ગુરુ પરમહંસ

મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી નિતેશ રાણેએ બોલિવૂડ અભિનેતા આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્નને લઈને વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપતા તેમને ‘લવ જેહાદના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર’ ગણાવ્યા હતા. હવે આ વિવાદમાં અયોધ્યાની પ્રખ્યાત તપસ્વી છાવણીના પીઠાધીશ્વર જગદ્ગુરુ પરમહંસ આચાર્ય પણ કૂદી પડ્યા છે. તેમણે નિતેશ રાણેના નિવેદનને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવાની સાથે સાથે આમિર ખાન પર એક અત્યંત ઉશ્કેરણીજનક અને હિંસક ટિપ્પણી કરી છે. પરમહંસ આચાર્યએ આમિર ખાનને મારી નાખનાર વ્યક્તિ માટે 5 crore રૂપિયાના ઇનામની પણ જાહેરાત કરી દીધી છે.
‘આમિર ખાને હિન્દુ મહિલાઓ સાથે જ શા માટે લગ્ન કર્યા?’ – પરમહંસ
જગદ્ગુરુ પરમહંસ આચાર્યએ પોતાના સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “આમિર ખાને જે રીતે ત્રણ લગ્ન કર્યા છે અને આ ત્રણેય લગ્ન હિન્દુ મહિલાઓ સાથે જ કર્યા છે. જીવનના આ તબક્કે જ્યારે મૃત્યુ નજીક હોય, ત્યારે પણ તેઓ માત્ર ‘લવ જેહાદ’ નો સંદેશ આપવા માટે જ આવું કરી રહ્યા છે. નિતેશ રાણેએ જે કહ્યું છે તે કોઈ આક્ષેપ નથી પરંતુ વાસ્તવિકતા છે. આવા લોકોને જ્યાં પણ મળે ત્યાં મારી નાખવા જોઈએ.”
તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, આવા લોકો સમાજના એટલા મોટા ગુનેગારો છે કે જેઓ પરસ્પર ભાઈચારો બગાડવા અને લવ જેહાદને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ પ્રકારના કાવતરાં ઘડી રહ્યા છે. હું પણ 5 crore રૂપિયાનું ઇનામ જાહેર કરું છું. જે કોઈ પણ આમિર ખાનને કોઈપણ રીતે પતાવી દેશે, તેનો જે પણ કાનૂની ખર્ચ થશે તે અમે ભોગવીશું અને તેના પરિવારને 5 crore રૂપિયા રોકડા આપીશું. આવા મોટા પાયે લવ જેહાદ કરનારા 100 to 200 લોકોને જો ખતમ કરી દેવામાં આવે, તો લવ જેહાદ કાયમ માટે બંધ થઈ જશે.
ધાર્મિક વિવાદ અને આકરા પ્રહારો તપસ્વી છાવણીના પીઠાધીશ્વરે સવાલો ઉઠાવતા કહ્યું કે, ઇસ્લામમાં મૂર્તિપૂજા (બુત પરસ્તી) હરામ માનવામાં આવે છે. તેમણે ઉમેર્યું, “જે ધર્મમાં આપણા દેવી-દેવતાઓની પૂજા કરવી હરામ છે, તે ધર્મના લોકો આપણા ધર્મની દીકરીઓને કેવી રીતે અપનાવી શકે? હિન્દુ બહેન-દીકરીઓને ફસાવનારા આવા લોકોને જીવતા છોડવા જ ન જોઈએ. તેમને ગમે ત્યાં પતાવી દેવા જોઈએ. હું ખુલ્લેઆમ કહી રહ્યો છું કે જે દિવસે કોઈ આમિર ખાનને ટપકાવી દેશે, તે દિવસે તેના ઘરે 5 crore રૂપિયા પહોંચી જશે. આ વિવાદાસ્પદ અને ઉશ્કેરણીજનક નિવેદન સામે આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયાથી લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે હોબાળો મચી ગયો છે અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવનારી એજન્સીઓ પણ સતર્ક થઈ ગઈ છે.