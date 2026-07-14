શું થલપતિ વિજયની જેમ પોલિટિક્સમાં જોડાશે જુનિયર NTR?

સાઉથ સિનેમાના સુપરસ્ટાર જુનિયર NTR સામાન્ય રીતે તેમની દમદાર ફિલ્મોને કારણે ચર્ચામાં રહે છે. પરંતુ આ વખતે તેઓ કોઈ ફિલ્મને કારણે નહીં, પરંતુ પોતાના નામે ચાલી રહેલી એક કથિત નકલી સંસ્થા અને તેનાથી ઉભી થયેલી રાજકીય અટકળોને કારણે હેડલાઇન્સમાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર તેમનું નામ ‘RAW NTR’ નામની એક સંસ્થા સાથે જોડાવા લાગ્યું હતું. આ સંસ્થા દ્વારા એવા દાવા કરવામાં આવી રહ્યા હતા કે તેનો અભિનેતા સાથે સત્તાવાર સંબંધ છે. આ ગતિવિધિઓને કારણે ચાહકોમાં ભારે ગેરસમજ ઊભી થઈ હતી કે જુનિયર NTR પણ કદાચ તમિલ સુપરસ્ટાર થલપતિ વિજયની જેમ ટૂંક સમયમાં રાજકારણમાં સત્તાવાર એન્ટ્રી કરી શકે છે. જો કે, આ તમામ અફવાઓ અને અટકળો વચ્ચે જુનિયર NTR ની ટીમે એક સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરીને સમગ્ર સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી દીધી છે.
જુનિયર NTR ના નામે નકલી સંસ્થા અને ટીમની સફાઈ
ટીમે ચાહકો અને મીડિયાની મૂંઝવણ દૂર કરતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, અભિનેતા જુનિયર NTR નો ‘RAW NTR’ નામની કોઈ પણ સંસ્થા કે તેની પ્રવૃત્તિઓ સાથે દૂર-દૂર સુધી કોઈ જ સંબંધ નથી. નિવેદન અનુસાર, આ સંસ્થા એવી ગતિવિધિઓ ચલાવી રહી છે જેનાથી સામાન્ય લોકો અને પ્રશંસકોમાં એવી ખોટી છાપ ઊભી થઈ શકે કે અભિનેતા આ સંગઠન સાથે સંકળાયેલા છે. જુનિયર NTR ની ઓફિસે કડક શબ્દોમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ‘RAW NTR’ ને સુપરસ્ટાર તરફથી બોલવાની અથવા તો તેમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની કોઈ જ પરવાનગી કે સત્તા આપવામાં આવી નથી. ટીમે લોકોને સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલા આવા કોઈ પણ દાવાઓ પર આંધળો વિશ્વાસ ન કરવાની અપીલ કરી છે.
ઓફિશિયલ નિવેદનમાં શું કહેવામાં આવ્યું?
જુનિયર NTR ની ઓફિસ તરફથી જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, અભિનેતા સાથે જોડાયેલી કોઈ પણ ચેરિટી, સમાજ સેવા, સત્તાવાર અપડેટ્સ અથવા કોઈ પણ જાતની જાહેરાત માત્ર અને માત્ર તેમના વેરિફાઇડ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ અથવા તેમની અધિકૃત ટીમ દ્વારા જ કરવામાં આવશે. આ સિવાય, કોઈ પણ બિન-અધિકૃત વ્યક્તિ કે સંસ્થા દ્વારા ફેલાવવામાં આવતી માહિતીને સાચી માનવી નહીં. ટીમે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે આ વિષય પર આ તેમનું અંતિમ અને આખરી નિવેદન છે અને તેઓ આશા રાખે છે કે આ સ્પષ્ટતા બાદ તમામ અફવાઓ અને ખોટી ગેરસમજોનો કાયમ માટે અંત આવી જશે.
સત્તાવાર ચેનલો પર જ મળશે સાચી માહિતી
અંતમાં, અભિનેતાની ટીમે પરંપરાગત મીડિયા, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ અને તમામ ચાહકોને નમ્ર વિનંતી કરી છે કે કોઈપણ પ્રકારની પુષ્ટિ વગરની માહિતીને સોશિયલ મીડિયા પર શેર ન કરે અને તેને પ્રોત્સાહન ન આપે. તમામ ચાહકોના સતત સમર્થન બદલ આભાર વ્યક્ત કરતા ટીમે પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે ભવિષ્યમાં પણ જુનિયર NTR ને લગતી તમામ સાચી અને સત્તાવાર માહિતી માત્ર તેમના સત્તાવાર વેરિફાઇડ માધ્યમો દ્વારા જ પ્રાપ્ત થશે.