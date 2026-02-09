બોર્ડર 2 બાદ સની દેઓલની ધુંઆધાર ફિલ્મ ‘લાહોર 1947’ની રિલીઝ તારીખ જાહેર

‘બોર્ડર 2’ બાદ અભિનેતા સની દેઓલની બીજી એક ધુંઆધાર ફિલ્મ આવી રહી છે. સની દેઓલની ફિલ્મ ‘લાહોર 1947’ ની રિલીઝ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ સ્વતંત્રતા દિવસની આસપાસ રિલીઝ થશે.
આમિર ખાન પ્રોડક્શન્સે તેમના આગામી પીરિયડ ડ્રામા ‘લાહોર 1947’ની રિલીઝ તારીખની જાહેરાત કરી છે. આ ફિલ્મ સની દેઓલ દિગ્દર્શક રાજકુમાર સંતોષી અને નિર્માતા આમિર ખાન વચ્ચેનો પ્રથમ સહયોગ છે. આ ફિલ્મ 13 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ સ્વતંત્રતા દિવસની નજીક સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
આમિર ખાને ફિલ્મ વિશે શું કહ્યું?
આમિર ખાને ફિલ્મ વિશે કહ્યું,”આ ધરમજીની પ્રિય સ્ક્રિપ્ટોમાંની એક હતી. જો તેઓ તેને જોઈ શક્યા હોત તો મને ખૂબ આનંદ થયો હોત.”
ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ
‘લાહોર 1947’માં સની દેઓલ, શબાના આઝમી, પ્રીતિ ઝિન્ટા અને કરણ દેઓલ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. ફિલ્મનું સંગીત એ.આર. રહેમાન દ્વારા રચિત છે, અને ગીતો જાવેદ અખ્તર દ્વારા લખાયેલા છે.
સની દેઓલનું કાર્યક્ષેત્ર
સની દેઓલ તાજેતરમાં વરુણ ધવન, દિલજીત દોસાંઝ અને અહાન શેટ્ટી અભિનીત ફિલ્મ ‘બોર્ડર 2’ માં જોવા મળ્યો હતો. આ ફિલ્મ 23 જાન્યુઆરીએ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી અને બોક્સ ઓફિસ પર સારો દેખાવ કર્યો હતો. સની દેઓલ ટૂંક સમયમાં ‘ઇક્કા’, ‘રામાયણ 1’ અને ‘રામાયણ 2’ માં જોવા મળશે.