દિલ્હીમાં ફરી વાવાઝોડાની ચેતવણી

શુક્રવારે રાજધાની દિલ્હી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં આવેલા જોરદાર ધૂળના તોફાનની અસર શનિવારે પણ જોવા મળી હતી. ખરાબ હવામાનને કારણે, ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (IGI એરપોર્ટ) પર ઘણી ફ્લાઇટ્સ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી, કેટલીક રદ કરવામાં આવી હતી અને ડઝનેક ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી. આને ધ્યાનમાં રાખીને, એર ઇન્ડિયાએ શનિવારે ટ્રાવેલ એડવાઇઝરી જારી કરી છે અને મુસાફરોને ચેતવણી આપી છે. એર ઇન્ડિયાએ કહ્યું છે કે શનિવારે સાંજે 5:30 થી રાત્રે 9:00 વાગ્યા સુધી ફરીથી ધૂળની આંધી આવવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ફ્લાઇટ કામગીરી પર અસર પડી શકે છે.

Air India advises passengers flying today to/from Delhi to expect potential disruptions due to heavy dusty winds forecast today between 17:30 and 21:00 hrs IST. Similar weather conditions yesterday caused flight diversions and delays, with air traffic congestion…

— Air India (@airindia) April 12, 2025