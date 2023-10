ઓસ્ટ્રેલિયા-શ્રીલંકા મેચમાં આવ્યું તોફાન, ખતરનાક વીડિયો થયો વાયરલ

લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી મેચમાં ચાહકો તોફાનથી બચી ગયા હતા. બંને વચ્ચે લખનૌમાં વર્લ્ડ કપની 14મી મેચ રમાઈ રહી છે. મેચમાં વરસાદ અને તોફાનથી ખેલાડીઓની સાથે-સાથે ચાહકો પણ પરેશાન છે. હવે વાયરલ થઈ રહેલા વિડીયોમાં ચાહકો સંકુચિત રીતે ભાગી જતા જોવા મળી રહ્યા છે.

વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે સ્ટેન્ડમાં કેટલાક મોટા બોર્ડ પડ્યા છે, જેના કારણે ત્યાં હાજર લોકો બચી જાય છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે જે જગ્યાએ બોર્ડ પડ્યું ત્યાં કોઈ દર્શકો હાજર ન હતા.

Due to strong winds, hoardings are falling all over Lucknow's Ekana Stadium.

Spectators running for safety.#CWC23 #AUSvSL #WorldCup2023 #Lucknow @BCCI @ICC pls remove these banners before the next match. pic.twitter.com/xxoqK775jK

