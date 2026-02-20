કર્ણાટકના બાગલકોટમાં શિવાજી જયંતિની શોભાયાત્રા દરમિયાન પથ્થરમારો

કર્ણાટકના બાગલકોટમાં શિવાજીની જન્મજયંતિની ઉજવણી દરમિયાન પથ્થરમારાથી તણાવ ફેલાયો હતો. પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે, “સરઘસ દરમિયાન ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. જેમ જેમ તે મસ્જિદ પાસે પહોંચ્યો, દૂરથી અમારા પર બે પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો.” પોલીસ હાલમાં સીસીટીવી ફૂટેજની મદદથી તપાસ કરી રહી છે.
કર્ણાટકના બાગલકોટમાં શિવાજી જયંતિની શોભાયાત્રા દરમિયાન પથ્થરમારાનો એક બનાવ બન્યો છે. જેના પગલે, તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટીતંત્રે વિસ્તારમાં પ્રતિબંધક આદેશો લાગુ કર્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શિવાજી જયંતિની શોભાયાત્રા દરમિયાન કથિત પથ્થરમારા બાદ થોડા સમય માટે તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે જૂના શહેરમાં આ ઘટના બની હતી જ્યારે બપોરે લગભગ 3:30 વાગ્યે શરૂ થયેલી શોભાયાત્રા મસ્જિદ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી હતી.
SP એ પથ્થરમારાની પુષ્ટિ કરી
આ ઘટનામાં પોલીસ અધિક્ષક સિદ્ધાર્થ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે શોભાયાત્રા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, “અમે બધા ઘટનાસ્થળે હાજર હતા. ગઈકાલે બપોરે 3:30 વાગ્યાની આસપાસ શોભાયાત્રા શરૂ થઈ હતી. જેમ જેમ તે મસ્જિદ પાસે પહોંચતી હતી, તેમ તેમ દૂરથી અમારા પર બે પથ્થર ફેંકવામાં આવ્યા હતા.” SP ના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસને અત્યાર સુધી મળેલી પ્રાથમિક માહિતી અને વીડિયોના આધારે એક પથ્થર એક પોલીસકર્મીને વાગ્યો, જ્યારે બીજો તેના ખભા પર પડ્યો. તેમણે કહ્યું, “કોઈને ગંભીર ઈજા થઈ નથી. આ પછી, શોભાયાત્રા સરળતાથી ચાલુ રહી અને વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ રહ્યું.”
CCTV ફૂટેજનો ઉપયોગ કરીને ઘટનાની સમીક્ષા ચાલુ છે
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે શોભાયાત્રા માટે પૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી અને પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં રહી. તેમણે ઉમેર્યું, “ઘટનાસ્થળે CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે. અમે શોભાયાત્રાનું રેકોર્ડિંગ પણ કર્યું. અમે વીડિયો ફૂટેજની સમીક્ષા કરી રહ્યા છીએ. સામેલ લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.”
બાગલકોટના અનેક ભાગોમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો
આ દરમિયાન, બાગલકોટના કેટલાક ભાગોમાં ૧૯ ફેબ્રુઆરીની મધ્યરાત્રિથી ૨૪ ફેબ્રુઆરીની સવારે 7 વાગ્યા સુધી ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૬૩ હેઠળ કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર આ પ્રતિબંધો જાહેર સ્થળોએ ચારથી વધુ લોકોના ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. ખતરનાક શસ્ત્રો રાખવા જાહેર સલામતીને જોખમમાં મૂકે તેવી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા અને પૂર્વ પરવાનગી વિના સભાઓ, કાર્યક્રમો અથવા વિરોધ પ્રદર્શનો યોજવા પર પણ પ્રતિબંધ છે. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદમાં બે ધર્મના લોકો વચ્ચે અથડામણના અહેવાલો પણ મળ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, બે જૂથોના લોકોએ સરઘસ દરમિયાન એકબીજા વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. બંને સ્થળોએ હાલમાં પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે.