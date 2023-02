શેરબજારમાં સતત 8મા દિવસે ઘટાડો

સ્થાનિક શેરબજારમાં ઘટાડો સતત આઠમા દિવસે પણ ચાલુ રહ્યો હતો. મંગળવારે સેન્સેક્સ 326.23 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 58,962.12 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ નિફ્ટી 88.75 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે રૂ. 17,303.95 પર આવી ગયો હતો. સેન્સેક્સમાં 0.55% અને નિફ્ટીમાં 0.51%નો ઘટાડો થયો છે. મંગળવારના ટ્રેડિંગ સેશનમાં અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝના શેરમાં 14 ટકાનો વધારો થયો હતો જ્યારે સ્પાઇસજેટના શેરમાં છ ટકાનો ઘટાડો થયો હતો.

