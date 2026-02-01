બજેટ જાહેર થતાની સાથે સ્ટોક માર્કેટ ક્રેશ

શેરબજાર બજેટથી ખુશ નહોતું, અને ફરી એકવાર શેરબજારમાં કડાકો ફાટી નીકળ્યો છે, જેમાં મોટી કંપનીઓના શેર પત્તાના ઢગલાની જેમ તૂટી પડ્યા છે. બજેટ રજૂ થવા દરમિયાન બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 30 શેરનો સેન્સેક્સ અચાનક તૂટી ગયો, અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. BSE સેન્સેક્સ એક જ ઝટકામાં 2,300 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 750 પોઈન્ટ ગગડી ગયો. બજારના ક્રેશને કારણે રિલાયન્સ, BEL અને અદાણી પોર્ટ્સ સહિત અનેક મોટી કંપનીઓના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં અચાનક ઘટાડો
બજેટ રજૂ થયા પહેલા BSE સેન્સેક્સ 82,388.97 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 82,269 થી વધુ હતો. સંસદમાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણના બજેટ ભાષણ દરમિયાન તે અસ્થિર રીતે વેપાર કરતો રહ્યો. બજેટના અંતે, સેન્સેક્સ અચાનક 2,370 પોઈન્ટ ગગડી ગયો. સેન્સેક્સની જેમ, NSE નિફ્ટી પણ અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં દેખાયો. શરૂઆતની અસ્થિરતા પછી, તેનો ઘટાડો ઝડપી બન્યો, અને તે લગભગ 750 પોઈન્ટ નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
શેરબજારમાં આ અચાનક ઘટાડાથી રોકાણકારોની સંપત્તિ પર પણ અસર પડી. તેમના નુકસાનનું પ્રમાણ MSE માર્કેટ કેપ ડેટા જોઈને અંદાજી શકાય છે. ખરેખર, BSE માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે શુક્રવારે, BSE માર્કેટ કેપ ₹460 લાખ કરોડ હતું, જે આજે ₹8 લાખ કરોડ ઘટીને ₹52 લાખ કરોડ થઈ ગયું છે.
ફક્ત આ એક જાહેરાતથી બજાર તૂટી ગયું
શેરબજારમાં કોઈપણ સંપત્તિ ખરીદવા અને વેચવા પર STT તરીકે ઓળખાતો ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ લાગુ પડે છે. STT ફરી એકવાર વધારવામાં આવ્યો છે, જેમ કે ગયા વખતે હતો. આ વખતે, F&O માં કોઈપણ પ્રીમિયમ ખરીદવા અને વેચવા માટે STT વધારવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાત શેરબજારને સારી લાગી નહીં, અને સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી થોડા જ સમયમાં તૂટી પડ્યા.