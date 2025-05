IPL 2025 : હૈદરાબાદે કોલકાતાને 110 રનથી હરાવ્યું

IPL 2025 ની 68મી લીગ મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સને 110 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. આ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી મેદાનમાં રમાઈ હતી. આ બંને ટીમો માટે આ સિઝનની છેલ્લી મેચ હતી. બંને પહેલાથી જ IPL 2025 ની પ્લેઓફ રેસમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા. આ મેચમાં ટોસ જીત્યા બાદ હૈદરાબાદે પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. હૈદરાબાદે હેનરિક ક્લાસેનની 37 બોલમાં થયેલી તોફાની સદીના આધારે કોલકાતા સામે 279 રનનો લક્ષ્યાંક મૂક્યો હતો. હૈદરાબાદની ટીમ આ સિઝનમાં છઠ્ઠા સ્થાને રહી છે. આ સિઝનમાં હૈદરાબાદે 14 માંથી 6 મેચ જીતી અને 13 પોઈન્ટ મેળવ્યા. જ્યારે કોલકાતા ફક્ત 5 મેચ જીતી શક્યું અને 12 પોઈન્ટ સાથે આઠમા સ્થાને સરકી ગયું.

279 રનના જવાબમાં કોલકાતાની શરૂઆત સારી નહોતી. સુનીલ નારાયણે ચોક્કસ કેટલાક સારા શોટ રમ્યા પરંતુ ચોથી ઓવરમાં તેની વિકેટ પડી ગઈ. આ પછી રહાણે પણ છઠ્ઠી ઓવરમાં આઉટ થઈ ગયો. રહાણેના બેટમાંથી ફક્ત 15 રન જ આવ્યા. આ પછી, એવું લાગતું હતું કે વિકેટોનો ધસારો થઈ રહ્યો છે. ડી કોક સાતમી ઓવરમાં અને રિંકુ સિંહ આઠમી ઓવરમાં આઉટ થયા હતા. રિંકુએ 9 રન બનાવ્યા. આઠમી ઓવરમાં રસેલ ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ મનીષ પાંડેએ કેટલાક સારા શોટ ફટકાર્યા પરંતુ તે 37 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. કોલકાતાની ઇનિંગ્સ 19મી ઓવરમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ અને હૈદરાબાદ 110 રનથી મેચ જીતી ગયું.

