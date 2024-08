ઓલિમ્પિકમાં ત્રીજોઃ સ્વપ્નિલે બ્રોન્ઝ મેડલ પર સાધ્યું નિશાન

પેરિસઃ ઓલિમ્પિક 2024માં શૂટિંગમાં ભારતે ઇતિહાસ રચ્યો છે. સ્વપ્નિલ કુસાલેએ 50 મીટર રાઇફલ 3 પોઝિશનમાં કાંસ્ય પદક જીત્યો હતો. સૌપ્રથમ વાર ઓલિમ્પિકમાં એવું થયું છે કે એક જ રમતમાં ભારતને ત્રણ મેડલ મળ્યા હોય.

પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં 50 મીટર રાઇફલ 3 પોઝિશનમાં સૌપ્રથમ વાર ભારતીય ઓલિમ્પિક ફાઇનલમાં પહોંચ્યો હોય અને મેડલ જીત્યો હોય. ભારતીય દળે અત્યાર સુધી ત્રણ મેડલ જીત્યા છે. આ ત્રણે મેડલ શૂટિંગમાં આવ્યા છે અને ત્રણે મેડલ બ્રોન્ઝ છે. 3 પોઝિશન શૂટિંગમાં ત્રણ અલગ પ્રકારે શૂટિંગ કરવાનું હોય છે. સ્ટેન્ડિંગ એટલે કે ઊભા ઊભા, પ્રોન અને નીલિંગ એટલે કે ઘૂંટણીયે બેસીને આમ રીતે ત્રણ અલગ રીતે નિશાન સાધવાનું હોય છે.

A historic achievement for Swapnil Kusale as he wins India's first-ever medal in the 50m Rifle 3 Positions shooting event at the Olympics.

Here's a look at India's shooting medallists in the Olympics over the years.

