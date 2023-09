ટેબલ ટેનિસની મિક્સ્ડ ડબલ્સમાં ભારતીય જોડીએ રચ્યો ઇતિહાસ

હાંગજોઉઃ ચીનના હાંજજોઉમાં ચાલી રહેલા એશિયન ગેમ્સ 2023ના સાતમા દિવસે અનેક સ્પર્ધા થશે. સાતમા દિવસે પુરુષોની ડબલ્સ ટેનિસની ફાઇનલ પર બધાની નજર રહેશે. આ સિવાય પુરુષ હોકી પૂલ A મેચમાં પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે. ભારતે હવે નવ ગોલ્ડ સહિત કુલ 35 મેડલ મેળવ્યા છે.

ભારતે ટેનિસમાં પહેલો ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. મિકસ્ડ ડબલ્સ ફાઇનલમાં રોહન બોપન્ના-ઋતુજા ભોસલેની જોડીએ તાઇપેની જોડીને સુપર ટાઇ બ્રેકમાં 2-6,6-3 અને 10-4થી હરાવી હતી. જેથી દેશના ખાતામાં વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ આવ્યો હતો. જોકે મનિકા બત્રા એશિયન ગેમ્સ 2023માં મહિલા સિંગલ મેચની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી.

𝙂𝙊𝙇𝘿 𝙄𝙏 𝙄𝙎!🥇🌟

🇮🇳 mixed doubles duo, @RutujaBhosale12 and #TOPSchemeAthlete @rohanbopanna have clinched GOLD, showcasing their unmatched talent and teamwork on the world stage. 🏆🎾

Let's applaud their remarkable victory at the #AsianGames2022 with pride and passion!… pic.twitter.com/kpZs1JcLq4

— SAI Media (@Media_SAI) September 30, 2023