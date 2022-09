ફ્રાંસિસ ટિયાફોએ રાફેલ નડાલને US ઓપનમાંથી બહાર કર્યો

ન્યુ યોર્ક: અમેરિકાના ફ્રાંસિસ ટિયાફોએ રાફેલ નડાલનો ગ્રાન્ડ સ્લેમ સ્પર્ધામાં છેલ્લી 22 મેચથી ચાલતો વિજયી રથ અટકાવી દીધો છે. અમેરિકાના ફ્રાન્સિસ ટિયાફોએ રાફેલ નડાલને હરાવીને અમેરિકી ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટની ક્વોર્ટર ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી છે. નડાલ 17 વર્ષ પછી અમેરિકી ખેલાડીથી હાર્યો છે. આ પહેલાં તેને 2005માં જેમ્સ બ્લેકે રાઉન્ડ 3ની મેચમાં 6-4,4-6,6-3 અને 6-1થી હરાવ્યો હતો.

ટિયાફોને નડાલને 2016 પછી US ઓપનમાંથી જલદી બહાર કરવામાં શાનદાર દેખાવ કર્યો હતો. નડાલ અને સેરેના વિલિયમસનની ગયા સપ્તાહે હાર એ વાતના પુરાવા છે કે હવે એક સુવર્ણ યુગ પૂરો થયો છે. આ વર્ષની US ઓપનમાં 2003 પછી સૌપ્રથમ વાર વિલિયમ્સ, નડાલ, રોજર ફેડરર કે નોવાક જોકોવિચમાં કમસે કમ એક ગ્રાન્ડ સ્લેમની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પણ નહીં હોય.

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022