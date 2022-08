કોમનવેલ્થ-ગેમ્સઃ પેરા-TTમાં ભાવિનાએ સુવર્ણ, સોનલે કાંસ્ય જીત્યો

બર્મિંઘમઃ અહીં રમાતી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2022માં ભારતે જીતેલી મેડલ્સની સંખ્યા વધી ગઈ છે. દિવ્યાંગજનો માટેની ટેબલ ટેનિસ રમતમાં મહિલા સિંગલ્સની હરીફાઈમાં ભાવિના પટેલે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. ફાઈનલ મુકાબલામાં એમણે નાઈજિરિયાની ક્રિસ્ટિનાને 12-10, 11-2, 11-9થી પરાજય આપ્યો હતો. ભાવિનાબેને 2020ની ટોક્યો પેરાલિમ્પિક્સમાં રજત ચંદ્રક જીત્યો હતો.

બર્મિંઘમ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં, ગુજરાતનાં જ સોનલબેન મનુભાઈ પટેલે દિવ્યાંગજનો માટેની ટેબલ ટેનિસમાં મહિલા સિંગલ્સમાં કાંસ્ય ચંદ્રક જીત્યો છે. એમણે ઈંગ્લેન્ડનાં સ્યૂ બેઈલીને 11-5, 11-2, 11-3થી પરાજય આપ્યો હતો.

પેરા-વેઈટલિફ્ટિંગ રમતમાં, પુરુષોના વર્ગમાં, સુધીરે હેવીવેઈટ વર્ગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ટ્વીટ કરીને ભાવિના પટેલને અભિનંદન આપ્યાં છે.

Tokyo Paralympics 2020 silver medallist, Bhavina Patel has made India proud again. Congratulations Bhavina for winning gold in Para Table Tennis at #CommonwealthGames. You epitomise the triumph of spirit over obstacles. People should draw inspiration from your example.

— President of India (@rashtrapatibhvn) August 7, 2022