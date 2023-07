સ્પાઈસજેટની દુબઈ-કોચી ફ્લાઈટનું લેન્ડિંગ દરમિયાન ટાયર ફાટ્યું

મંગળવારે કોચીમાં લેન્ડ કરતી વખતે સ્પાઈસ જેટના એક વિમાનનું ટાયર ફાટ્યું હતું. દુબઈની આ ફ્લાઈટને સુરક્ષિત રીતે લેન્ડ કરવામાં આવી હતી. સ્પાઈસજેટ એરલાઈન્સના પ્રવક્તાએ મંગળવારે જણાવ્યું કે 4 જુલાઈના રોજ સ્પાઈસજેટ બોઈંગ-737એ દુબઈથી કોચી માટે ઉડાન ભરી હતી.

On July 4, SpiceJet Boeing 737 operated flight SG-17, Dubai (DXB) – Cochin (COK). During post-flight walk around NO 2 tyre was found burst. All system parameters were normal during and post-flight and landing was smooth: SpiceJet Spokesperson pic.twitter.com/TjBhDFrv3b

— ANI (@ANI) July 4, 2023