સોનમ વાંગચુક હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ, સૌથી પહેલા રાજઘાટની લેશે મુલાકાત

સોનમ વાંગચુકે ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાંથી એક વીડિયો શેર કરી તેમના ડિસ્ચાર્જની જાહેરાત કરી.તેઓ લદ્દાખ જતા પહેલા બાપુને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે રાજઘાટ જશે.
સોનમ વાંગચુકને મેદાંતા હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. તેમણે તેમના સ્વાસ્થ્યની અપડેટ આપતો એક વિડિઓ સંદેશ બહાર પાડ્યો. વાંગચુક ગુરુગ્રામથી દિલ્હીના રાજઘાટ જવા રવાના થશે. વાંગચુકે કહ્યું કે તેઓ હવે સાર અનુભવી રહ્યા છે.
સોનમ વાંગચુક લદ્દાખ જતા પહેલા રાજઘાટની મુલાકાત લેશે
View this post on Instagram
તેમણે કહ્યું કે આખરે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવાનો દિવસ આવી ગયો છે. વાંગચુકે જણાવ્યું કે તેઓ ધીમે ધીમે ખાઈ રહ્યા છે અને પોતાની શક્તિ પાછી મેળવી રહ્યા છે. તેમણે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં થયેલા સુધારા પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. લદ્દાખમાં તેમના ઘરે પાછા ફરતા પહેલા, તેઓ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે રાજઘાટની મુલાકાત લેશે. તેમણે આંદોલનને ટેકો આપનારા તમામ લોકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો.
વાંગચુકે કહ્યું કે લોકોએ પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો અને આ મહત્વપૂર્ણ ચળવળને ટેકો આપ્યો. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે “અમે સફળ થયા” અને આ દરેકના પ્રયત્નોનું પરિણામ છે.
વિડિઓ સંદેશમાં સોનમ વાંગચુકે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારા પર ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે અને તેમની સ્થિતિ હવે પહેલા કરતા ઘણી સારી છે. તેઓ ધીમે ધીમે તેમની ઉર્જા પાછી મેળવી રહ્યા છે. તેમણે તેમના સ્વસ્થ થવા બદલ ડોકટરો અને હોસ્પિટલ સ્ટાફનો પણ આભાર માન્યો.
વાંગચુકે લદ્દાખ ચળવળને મળેલા વ્યાપક સમર્થન બદલ લોકોનો આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું કે આ દરેકના સામૂહિક પ્રયાસોનું પરિણામ છે. તેમણે લોકોની એકતા અને અવાજ ઉઠાવવા બદલ પ્રશંસા કરી. તેમના સંદેશમાં, વાંગચુકે ચળવળની સફળતાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, અને કહ્યું કે આ જીત તે બધા લોકોની છે જેમણે ચળવળને ટેકો આપ્યો.