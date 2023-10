સિક્કિમ પૂરઃ 10 લોકોના મોત, 80થી વધુ લોકો ગુમ, 14 પુલ ધરાશાયી

સિક્કિમમાં આવેલા પ્રચંડ પૂરમાં મૃત્યુઆંક દસ પર પહોંચી ગયો છે. આ પૂરમાં 80થી વધુ લોકો લાપતા છે જ્યારે 14 પુલ ધરાશાયી થયા છે. સિક્કિમ સરકારે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. માર્યા ગયેલા તમામ નાગરિકો છે. તિસ્તા ડેમમાં કામ કરી રહેલા લગભગ 14 મજૂરો હજુ પણ સુરંગમાં ફસાયેલા છે.મળતી માહિતી મુજબ હજુ પણ 80થી વધુ લોકો લાપતા છે. હાલમાં, રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં 3,000 થી વધુ પ્રવાસીઓ ફસાયા હોવાની આશંકા છે. માહિતી મળી રહી છે કે ચુંગથાંગમાં તિસ્તા ડેમ ફેઝ 3 માં કામ કરી રહેલા લગભગ 14 મજૂરો હજુ પણ ડેમની ટનલમાં ફસાયેલા છે. માહિતી મળી છે કે આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં રાજ્યમાં લગભગ 14 પુલ ધરાશાયી થયા છે, જેમાંથી 9 બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઈઝેશન હેઠળ છે અને 5 પુલ રાજ્ય સરકાર હેઠળ છે. મંગન જિલ્લાના ચુંગથાંગ, ગંગટોક જિલ્લાના ડિક્ચુ, પાક્યોંગ જિલ્લાના સિંગતમ અને રંગપોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘાયલ અને ગુમ થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.



મંગળવારે રાત્રે 10.42 કલાકે ખરેખર શું બન્યું હતું

સિક્કિમના મુખ્ય સચિવ વીબી પાઠકે શેર કરેલી માહિતી અનુસાર, “મંગળવારે રાત્રે લગભગ 10:42 વાગ્યે લોનાક તળાવમાં વાદળ ફાટ્યું. આ પછી તળાવ તેના બંધને તોડીને તિસ્તા નદી તરફ વળ્યું. તિસ્તા બેસિનના વિવિધ ભાગોમાં પાણીના સ્તરમાં વધારો નોંધાયો હતો, ખાસ કરીને ચુંગથાંગ ખાતે જોખમી સ્તરો જ્યાં તિસ્તા સ્ટેજ 3 ડેમ ભંગ થયો હતો. 14 જેટલા કામદારો હજુ પણ ડેમની ટનલમાં ફસાયેલા છે. રાજ્યભરમાં સામૂહિક રીતે, 26 લોકો ઘાયલ થયા છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે.

#BREAKING_NEWS : Many Army personnel have been reported missing and some vehicles are submerged under slush at Bardang near Singtam after a Cloudburst over Lhonak Lake in Mangan near LAC.

National Highway 10 washed away at Melli. Prayers for our troops and #Sikkim #IndianArmy pic.twitter.com/chGYk6L5dE

— Ram Tyagi Hindu (@RamTyagiHindu) October 4, 2023