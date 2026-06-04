સૂર્યકુમાર યાદવ આઉટ, શ્રેયસ અય્યર બન્યો નવો T20 કિંગ

ભારતીય ક્રિકેટ જગતમાંથી આ સમયે સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાના T20 ફોર્મેટના સુકાનીપદને લઈને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) અને સેલેક્ટર્સે એક અત્યંત ચોંકાવનારો અને સાહસિક નિર્ણય લીધો છે. મિડલ ઓર્ડરના ભરોસાપાત્ર બેટ્સમેન શ્રેયસ અય્યરને હવે સત્તાવાર રીતે ભારતીય T20 ટીમનો નવો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. અય્યર હવે વર્તમાન કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ (SKY) ની જગ્યા લેશે અને આગામી સીરીઝથી ભારતીય ટીમની કમાન સંભાળશે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારતીય T20 ટીમમાં પરિવર્તનની જે અટકળો ચાલી રહી હતી, તેના પર આ નિર્ણય સાથે જ પૂર્ણવિરામ મુકાઈ ગયું છે. આ ફેરફાર સાથે જ ભારતીય ટૂંકા ફોર્મેટના ક્રિકેટમાં હવે એક નવા યુગ અને એક નવી વિચારધારાની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે.
સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ અને ફોર્મ પર કેમ ઉઠ્યા સવાલો?
છેલ્લા કેટલાક સમયથી સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ અને ખાસ કરીને તેની વ્યક્તિગત બેટિંગ શૈલી પર ક્રિકેટ વિવેચકો અને પસંદગીકારો દ્વારા સતત સવાલો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા હતા. T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન અને ત્યાર બાદ રમાયેલી મહત્વની મેચોમાં પણ સૂર્યાનું પ્રદર્શન ક્રિકેટ ચાહકો અને ટીમ મેનેજમેન્ટની અપેક્ષાઓ મુજબનું રહ્યું ન હતું.
આ સિવાય, તાજેતરમાં રમાયેલી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ની સીઝનમાં પણ સૂર્યકુમાર યાદવ પોતાના બેટથી કોઈ ખાસ કમાલ કરી શક્યો નહોતો અને રન બનાવવા માટે સતત સંઘર્ષ કરતો જોવા મળ્યો હતો. સૂર્યાનું આ નબળું ફોર્મ અને મેદાન પર પ્રેશર હેન્ડલ કરવાની ક્ષમતામાં આવેલો ઘટાડો જોઈને મુખ્ય પસંદગીકાર અને ટીમ મેનેજમેન્ટે ભવિષ્યના રોડમેપ માટે નવા અને લાંબા ગાળાના કેપ્ટનની શોધ શરૂ કરી દીધી હતી, જે અંતે શ્રેયસ અય્યર પર આવીને અટકી છે.
કેમ શ્રેયસ અય્યર જ બન્યો સેલેક્ટર્સની પહેલી પસંદ?
શ્રેયસ અય્યર ઘણા લાંબા સમયથી ભારતીય મિડલ ઓર્ડરની કરોડરજ્જુ રહ્યો છે અને તે એક અત્યંત પરિપક્વ અને ભરોસાપાત્ર બેટ્સમેન તરીકે ઓળખાય છે. અય્યર પાસે માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો જ નહીં પરંતુ કેપ્ટનશીપનો પણ બહોળો અનુભવ છે. તેણે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ (ઘરઆંગણાના ક્રિકેટ) માં મુંબઈની ટીમ અને હાઈ-પ્રોફાઈલ ટૂર્નામેન્ટ IPL માં વિવિધ ફ્રેન્ચાઈઝીઓ માટે શાનદાર કેપ્ટનશીપ કરી છે.
મેદાન પર તેની સ્ટ્રેટેજી, શાંત સ્વભાવ અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ દબાણ વગર યોગ્ય નિર્ણયો લેવાની કળાને કારણે તે હંમેશા એક લીડર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ અને કોચિંગ સ્ટાફની નજરમાં T20 ફોર્મેટમાં યુવા ખેલાડીઓને સાથે રાખીને આગળ વધવા માટે શ્રેયસ અય્યર અત્યારે સૌથી યોગ્ય અને સક્ષમ ઉમેદવાર સાબિત થયો છે.
આગામી રોડમેપ અને અય્યર સામેના મોટા પડકારો
શ્રેયસ અય્યરના કેપ્ટન બનવાની સાથે જ ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. હવે તમામ ક્રિકેટ જગતની નજર એ વાત પર રહેશે કે અય્યરના નેતૃત્વમાં ટીમ ઈન્ડિયા આગામી વિદેશી પ્રવાસો, દ્વિપક્ષીય સીરીઝ અને ભવિષ્યના મોટા આઈસીસી (ICC) ટૂર્નામેન્ટ્સમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે.
ક્રિકેટ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે નવો કેપ્ટન આવવાની સાથે જ ટીમમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળશે:
નવા યુવા ખેલાડીઓને ટીમમાં સામેલ કરવા માટે વધુ તકો મળી શકે છે.
ટીમના બેટિંગ ઓર્ડર (Batted Order) અને પાવરપ્લેની રણનીતિમાં મહત્વના ફેરફારો જોવા મળશે.
અય્યર સામે માત્ર પોતાની બેટિંગ સુધારવાનો જ પડકાર નથી, પરંતુ સમગ્ર ટીમને એકજૂથ કરીને ફરીથી વિશ્વની નંબર 1 ટીમ બનાવવાની અને ટ્રોફીઓ જીતાડવાની મોટી જવાબદારી તેના ખભા પર આવી ગઈ છે.