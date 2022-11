અમેરિકાના કોલોરાડો સ્પ્રિંગ્સ ગે ક્લબમાં ફાયરિંગ, 5 લોકોના મોત

અમેરિકાના કોલોરાડો સ્પ્રિંગ્સ ગે ક્લબમાં રવિવારે ફાયરિંગ થયું હતું. જેમાં 23 લોકોને ગોળી વાગી હતી. જેમાં 5ના મોત થયા છે. બીએનઓ ન્યૂઝે આ માહિતી આપી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર કોલોરાડો સ્પ્રિંગ્સમાં એક ગે નાઈટ ક્લબમાં રવિવારે રાત્રે એક બંદૂકધારીએ અચાનક ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું હતું.

DEVELOPING: Multiple people injured following reported shooting at gay nightclub in Colorado Springs, Colorado; massive police response underway

