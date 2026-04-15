SHOને ત્યાં દરોડાઃ રૂ. 20 કરોડની ગેરકાયદે સંપત્તિ મળી

પટનાઃ બિહાર પોલીસના એક વધુ અધિકારી પર ભ્રષ્ટાચારની કાર્યવાહી થઈ છે. કિશનગંજ સદર પોલીસ સ્ટેશનના SHO અભિષેકકુમાર રંજન સામે આર્થિક અપરાધ એકમ (EOU) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. EOUની ટીમોએ પટના, છપરા અને કિશનગંજ સહિત તેમનાં પાંચ અલગ-અલગ સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડ્યા હતા. EOUના જણાવ્યાનુસાર અભિષેક રંજન પાસે તેમની કાયદેસર આવક કરતાં અંદાજે 118.66 ટકા વધુ ગેરકાયદે સંપત્તિ હોવાના મજબૂત પુરાવા મળ્યા છે.
2009થી અત્યાર સુધીની આવકનો હિસાબ
સારણ (છપરા)ના રહેવાસી અભિષેકકુમાર રંજન 2009માં બિહાર પોલીસમાં સબ-ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે ભરતી થયો હતો. 2023માં તેનું પ્રમોશન થઈ ઇન્સ્પેક્ટર બન્યો. તે સેવા દરમિયાન મુઝફ્ફરપુર, મોતીહારી અને પટના જેવા મહત્વના જિલ્લાઓમાં ફરજ બજાવી ચૂક્યો છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન તેમની કુલ કાયદેસર આવક રૂ. 1.47 કરોડ રહી હતી, જ્યારે તેણે રૂ. 2.09 કરોડથી વધુની સંપત્તિ એકત્ર કરી. તમામ ખર્ચ બાદ તેમની પાસે રૂ. 1.70 કરોડથી વધુની સંપત્તિ ગેરકાયદે હોવાનું જણાયું છે.
પટનામાં ચાર માળનો મહેલ અને સિલિગુડીમાં કીમતી પ્લોટ
આ દરોડા દરમિયાન પટનાના રામકૃષ્ણ નગર વિસ્તારમાં 2200 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલું ચાર માળનું (G+3) ભવ્ય મકાન મળ્યું, જેની કિંમત રૂ. બે કરોડથી વધુ છે. એ ઉપરાંત છપરાના પ્રભુનાથ નગરમાં રૂ. 30 લાખનું મકાન અને પૈત્રિક ગામ પૈગામાં રૂ. 50 લાખના ખર્ચે બનતું બે માળનું મકાન પણ સામે આવ્યું છે.
સિન્ડિકેટ સાથે સેટિંગ અને બેનામી સંપત્તિ
EOUને માહિતી મળી છે કે અભિષેક રંજનનો જમીન સિન્ડિકેટ સાથે ગાઢ સંબંધ હતો. સિલિગુડીના સેવક રોડ પર એક ફ્લેટ અને લગભગ 6-7 ટ્રકો ખરીદ્યા હોવાની માહિતી મળી છે. મુઝફ્ફરપુરના ફતેહપુર કાંટી વિસ્તારમાં પણ કરોડોનું રોકાણ હોવાની ચર્ચા છે. કહેવામાં આવે છે કે તેની બેનામી સંપત્તિની કુલ કિંમત રૂ. 20 કરોડથી વધુ હોઈ શકે છે. કિશનગંજમાં તહેનાતી દરમિયાન તેના પર રેતી, દારૂ અને તસ્કરી સાથે જોડાયેલા માફિયાઓને રક્ષણ આપી ગેરકાયદે વસૂલાત કરવાનો ગંભીર આરોપ છે.
હાલમાં આર્થિક અપરાધ એકમના DSP સુનીલ કુમારના નેતૃત્વમાં દરોડાની કાર્યવાહી ચાલુ છે અને જપ્ત દસ્તાવેજોની વિગતવાર તપાસ થઈ રહી છે. EOU આ કેસમાં આગળ વધુ મોટા ખુલાસા કરવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી રહી છે.