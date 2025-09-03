શિલ્પા શેટ્ટીએ મુંબઈમાં તેની ફેમસ રેસ્ટોરન્ટ બેસ્ટિયન કરશે બંધ, શા માટે?

બોલિવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેમના પતિ રાજ કુન્દ્રા હાલમાં 60 કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીના વિવાદમાં છે. તેમના પર 2015 થી 2023 દરમિયાન લોન-કમ-રોકાણ સોદામાં 60 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડીનો આરોપ છે. આ વિવાદ વચ્ચે શિલ્પા શેટ્ટીએ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર જાહેરાત કરી છે કે તેનું મુંબઈ સ્થિત રેસ્ટોરન્ટ ‘બેસ્ટિયન બાંદ્રા’ હવે બંધ થઈ રહ્યું છે.
શિલ્પા શેટ્ટીએ રેસ્ટોરન્ટ બંધ કરવાનું કારણ જણાવ્યું નથી. અભિનેત્રીએ એક ભાવનાત્મક નોંધ લખી અને કહ્યું કે ગુરુવાર રેસ્ટોરન્ટનો છેલ્લો કાર્યકારી દિવસ હશે. શિલ્પા શેટ્ટીએ બેસ્ટિયન બાંદ્રા વિશે પોસ્ટ કરી છે, જે તમને ભાવુક કરી દેશે.
શિલ્પાએ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર લખ્યું, ‘આ ગુરુવારે એક યુગનો અંત આવ્યો છે કારણ કે આપણે મુંબઈના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સ્થળોમાંના એક, બેસ્ટિયન બાંદ્રાને વિદાય આપી રહ્યા છીએ. એક એવી જગ્યા જેણે આપણને અસંખ્ય યાદો, અવિસ્મરણીય રાતો આપી છે. તેણે આપણને એવી ક્ષણો આપી છે જેણે શહેરની નાઇટલાઇફને આકાર આપ્યો છે, તે હવે અંતિમ વિદાય આપી રહી છે.’
શિલ્પા શેટ્ટીએ ઉમેર્યું,’આ સુપ્રસિદ્ધ સ્થળને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે, અમે અમારા નજીકના જીવનસાથી માટે એક ખૂબ જ ખાસ સાંજનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ – એક રાત જે નોસ્ટાલ્જીયા, ઉર્જા અને જાદુથી ભરેલી છે, જેમાં બેસ્ટિયન જે કંઈ પણ છે તેની ઉજવણી કરવામાં આવશે. બેસ્ટિયન બાંદ્રાને વિદાય આપી રહ્યા છીએ, તે દરમિયાન, ગુરુવાર રાત્રિના ધાર્મિક રહસ્યમય પ્રસંગ આવતા અઠવાડિયે બેસ્ટિયન એટ ધ ટોપ ખાતે ચાલુ રહેશે, જે વારસાને નવા અનુભવો સાથે એક નવા અધ્યાયમાં આગળ લઈ જશે.’
શિલ્પા શેટ્ટી અને રેસ્ટોરન્ટ માલિક રણજીત બિન્દ્રાની સહ-માલિકીવાળી આ રેસ્ટોરન્ટ 2016 માં ખોલવામાં આવી હતી. બાદમાં, તેને 2023 માં બાંદ્રા ખસેડવામાં આવી હતી. આ સુંદર રેસ્ટોરન્ટ ફક્ત તેના સ્વાદ માટે જ નહીં પરંતુ તેની કલાત્મક સજાવટ માટે પણ જાણીતું છે.
IANS ના એક અહેવાલ મુજબ, મુંબઈ સ્થિત ઉદ્યોગપતિ દીપક કોઠારી, જે હાલમાં બંધ થઈ ગયેલી કંપની બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા છે, તેમણે સેલિબ્રિટી કપલ સામે છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. તેમનો દાવો છે કે આ દંપતીએ 2015 થી 2023 ની વચ્ચે વ્યાજ અને રોકાણ યોજનાઓમાં 60 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી. વધુમાં, એક પોલીસ સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે લોટસ કેપિટલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના ડિરેક્ટર દીપકે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમણે વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે આપેલા પૈસાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.