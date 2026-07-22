સંસદમાં PM મોદી સાથે શરદ પવાર અને સુપ્રિયા સુળેએ કરી મુલાકાત

સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન NCP (NCP)ના વડા શરદ પવાર અને સાંસદ સુપ્રિયા સુળેએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. અગાઉ, બંને નેતાઓએ NEET-UG પેપર લીક સામે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. આ દરમિયાન સુપ્રિયા સુળેએ ફરી એકવાર NDAમાં જોડાવા અથવા કોઈપણ રાજકીય વિલીનીકરણ અંગેની અટકળોને ફગાવી દીધી હતી, અને કહ્યું હતું કે પાર્ટીને કોઈપણ પક્ષ તરફથી આવો કોઈ પ્રસ્તાવ મળ્યો નથી.
બુધવારે, સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન NCP (SC) ના વડા શરદ પવાર અને બારામતીના સાંસદ સુપ્રિયા સુળેએ સંસદ સંકુલમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિ અને વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓના સંદર્ભમાં આ મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. અગાઉ, શરદ પવાર અને સુપ્રિયા સુળેએ મંગળવારે જંતર-મંતર પર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનમાં પણ ભાગ લીધો હતો. આ વિરોધ NEET-UG પેપર લીક કેસને લઈને થઈ રહ્યો છે. NCP (SC) એ આ મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓને ટેકો આપ્યો છે અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગને પણ ટેકો આપ્યો છે.
શરદ પવારની કેન્દ્ર સરકારને અપીલ
શરદ પવારે કેન્દ્ર સરકારને વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકોની માંગણીઓ સંવેદનશીલતાથી સાંભળવા અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે બંધારણ દરેક નાગરિકને અધિકારો આપે છે અને સરકાર જનતા પ્રત્યે જવાબદાર છે. તેથી, તેમના અવાજને દબાવવાને બદલે શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરી રહેલા લોકોની માંગણીઓ પર યોગ્ય પગલાં લેવા જોઈએ.
શરદ જૂથે NDAમાં જોડાવાનો ઇનકાર કર્યો છે
NCP (SCP) NDAમાં જોડાવા અથવા કોઈપણ રાજકીય જોડાણ બનાવવા અંગેની તાજેતરની અટકળોને સુપ્રિયા સુળેએ સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીના કોઈપણ વરિષ્ઠ નેતાને અન્ય કોઈ પક્ષ તરફથી કોઈ ઓફર મળી નથી.
મુંબઈમાં NCPના કેટલાક નેતાઓ અને મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ વચ્ચે થયેલી બેઠકોથી આ અટકળોને વેગ મળ્યો હતો. જોકે, શરદ પવાર જૂથે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ બેઠકો ફક્ત વહીવટી મુદ્દાઓ વિશે હતી, કોઈ રાજકીય જોડાણ વિશે નહીં.