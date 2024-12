સચીન તેંડુલકર બાળકીની બોલિંગ સ્ટાઈલથી પ્રભાવિત, શેર કર્યો વિડીયો

સોશિયલ મીડિયા પર એક 12 વર્ષીય બાળકીનો વીડિયો ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં તે ક્રિકેટની પીચ પર ફાસ્ટ બોલિંગ કરતી જોવા મળે છે. છોકરીની આ બોલિંગ એક્શન જોઈને ક્રિકેટના ગોડ કહેવાતા સચિન તેંડુલકર પણ તેનો વિડીયો શેર કરવાથી પોતાની જાતને રોકી ન શક્યા. બાળકીનો વિડીયો શેર કરતી વખતે તેમણે તેની સરખામણી પૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર ઝહીર ખાન સાથે કરી છે. વિડીયો શેર કરતી વખતે તેમણે કેપ્શનમાં લખ્યું છે, “એકદમ સરળ, કોઈપણ જાતના પ્રયત્નો વગર એન્ડ જોવામાં પણ મજા આવે તેવી બોલિંગ સ્ટાઈલ! સુશીલા મીણાની બોલિંગમાં ઝહીર ખાનની ઝલક જોવા મળે છે. શું તમે પણ આ ઝલક જોઈ?” આટલું લખીને તેમણે પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ઝહીર ખાનને ટેગ કર્યા છે. સચિન તેંડુલકરે વિડીયો શેર કર્યો

આ વાયરલ વિડીયોમાં જોઈ શકાય છે કે શાળાનો યુનિફોર્મ પહેરેલી એક બાળકી ક્રિકેટની પીચ પર ખુલ્લા પગે ફાસ્ટ બોલિંગ કરી રહી છે. બાળકીની બોલિંગ સ્ટાઈલ બિલકુલ ફાસ્ટ બોલર ઝહીર ખાન જેવી છે. યુવતી ડાબા હાથેથી ફાસ્ટ બોલિંગ કરે છે. હાલમાં આ યુવતી સોશિયલ મીડિયા પર લોકોને પોતાની તરફ આકર્ષી રહી છે. યુવતીનું નામ સુશીલા મીણા છે. જે રાજસ્થાનની રહેવાસી છે. 12 વર્ષીય બાળકી ધરિયાવાદ પ્રતાપગઢની સરકારી શાળામાં બાળકી ધોરણ-5માં અભ્યાસ કરે છે. તે ખૂબ જ ગરીબ પરિવારની હોવાનું કહેવાય છે.

Smooth, effortless, and lovely to watch! Sushila Meena’s bowling action has shades of you, @ImZaheer.

Do you see it too? pic.twitter.com/yzfhntwXux

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 20, 2024