PCB-BCB અને ICC વચ્ચે લાહોરમાં ‘સીક્રેટ મીટિંગ’

લાહોરમાં થયેલી એક ‘સીક્રેટ મીટિંગ’એ ભારત-પાકિસ્તાન વર્લ્ડ કપ મુકાબલાને લઈને ચાલી રહેલા મોટા વિવાદ પર નવી આશા જગાવી છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB), બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)ના ટોચના અધિકારીઓ વચ્ચે થયેલી આ બેઠકને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારા ભારત-પાકિસ્તાન હાઈ-વોલ્ટેજ મુકાબલાને લઈને સર્જાયેલા ગતિરોધને દૂર કરવા માટે આ ચર્ચા નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.
રવિવારે લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમમાં PCB ચેરમેન મોહસિન નકવી, BCB અધ્યક્ષ અમીનુલ ઇસ્લામ અને ICCના ઉપાધ્યક્ષ ઇમરાન ખ્વાજા વચ્ચે લાંબી બેઠક યોજાઈ હતી. PCB દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી તસવીરોમાં ત્રણેય અધિકારીઓને ગંભીર ચર્ચામાં વ્યસ્ત જોવા મળ્યા હતા. આ બેઠક એવા સમયે થઈ જ્યારે પાકિસ્તાન દ્વારા ભારત સામેના મેચના બહિષ્કારની ધમકીથી સમગ્ર ટૂર્નામેન્ટની યોજના પર પ્રશ્નચિહ્ન ઊભું થઈ ગયું હતું.
મામલો ત્યારે વધુ ગરમાયો હતો જ્યારે પાકિસ્તાને કોલંબોમાં થનારા ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાંથી બહાર રહેવાની ચેતવણી આપી હતી. PCBનું કહેવું હતું કે તે બાંગ્લાદેશ સાથે એકજૂટતા બતાવી રહ્યું છે, કારણ કે ICCએ સુરક્ષા કારણો આપ્યા છતાં બાંગ્લાદેશના કેટલાક મેચ ભારત બહાર ખસેડવાની માગ સ્વીકારી નહોતી. આ નિર્ણય બાદ ICCએ બાંગ્લાદેશની જગ્યાએ સ્કોટલેન્ડને ટૂર્નામેન્ટમાં સામેલ કરી દીધું, જેના કારણે વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો.