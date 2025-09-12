સંજય રાઉતે નેપાળના વિરોધને મહારાષ્ટ્ર સાથે જોડ્યો, શિવસેનાએ વિરોધ કર્યો

સંજય રાઉતે નેપાળમાં થઈ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને ભારત અને મહારાષ્ટ્ર સાથે જોડ્યા છે. આ ઘટના બાદ શિવસેનાના નેતાઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ હવે મુંબઈ પોલીસ કમિશનરને મળશે.
તાજેતરમાં, પાડોશી દેશ નેપાળમાં યુવાનોના વિરોધ વચ્ચે પીએમ અને રાષ્ટ્રપતિને રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. આ હિંસા બાદ સંજય રાઉતે મહારાષ્ટ્રમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ મૂકી હતી, જેના પછી શિવસેનાના નેતાઓએ હવે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. સંજય રાઉતના આ નિવેદન અંગે શિવસેનાના નેતાઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ આજે મુંબઈ પોલીસ કમિશનરને મળશે. શિવસેનાનો આરોપ છે કે સંજય રાઉત નેપાળ હિંસા પર વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપીને યુવાનોને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તે દેશમાં અરાજકતા ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેથી, તેમની સામે કેસ નોંધવો જોઈએ.
સંજય રાઉતે X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્ર અને દેશમાં નેપાળ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. મેં કહ્યું કે નેપાળી યુવાનોની લડાઈ ભ્રષ્ટાચાર અને સરમુખત્યારશાહી સામે છે, મહારાષ્ટ્રના શિંદે જૂથે મારી વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી. આજે આ મૂર્ખ લોકો પોલીસ કમિશનરને મળી રહ્યા છે અને મારી વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. આ લોકો ડરી ગયા છે! ભ્રષ્ટાચાર દ્વારા પૈસા અને સત્તા મળે તો પણ પરિસ્થિતિ નેપાળ જેવી જ રહેશે; આ ડર સારો છે! નેપાળના યુવાનોએ ક્રાંતિનો માર્ગ બતાવ્યો, ભ્રષ્ટ શાસકોને રસ્તા પર લાવ્યા. આ શિંદેના બધા લોકોને ડરાવી દેશે! જય હિંદ, જય મહારાષ્ટ્ર, ભારત માતા કી જય!
બીજી એક પોસ્ટમાં સંજય રાઉતે કહ્યું, “મહારાષ્ટ્ર અને ભારતમાં નેપાળ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. નેપાળી યુવાનો ભ્રષ્ટાચાર અને સરમુખત્યારશાહી સામે લડી રહ્યા છે. એકનાથ શિંદે જૂથે આ કહેવા બદલ મારી વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેઓ ડરી ગયા છે! ભ્રષ્ટાચાર સત્તા લાવે છે, પરંતુ નેપાળની ક્રાંતિ રસ્તો બતાવે છે. જય હિંદ! જય મહારાષ્ટ્ર! ભારત માતા કી જય!”