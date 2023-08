રોહિત શર્મા T20માંથી નિવૃત્તિ નહીં લે

ભારતીય T20 ટીમ આ દિવસોમાં પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહી છે. અનુભવી ખેલાડીઓ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને છેલ્લા T20 વર્લ્ડ કપથી આ ફોર્મેટમાં રમવાની તક મળી નથી. રોહિત અને કોહલીને કામના બોજને કારણે આરામ આપવામાં આવી રહ્યો છે. રોહિતની જગ્યાએ હાર્દિક પંડ્યા છેલ્લા T20 વર્લ્ડ કપથી આ ટૂંકા ફોર્મેટમાં કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યો છે. ભારતના બે દિગ્ગજ ખેલાડીઓ માત્ર વનડે અને ટેસ્ટમાં જ રમી રહ્યા છે. એવા અહેવાલો પણ હતા કે ટીમ ઈન્ડિયાનો નિયમિત કેપ્ટન રોહિત ODI વર્લ્ડ કપ પછી એક ફોર્મેટ છોડી દેશે અને તે T20 ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેશે તેવી મોટી સંભાવના છે.

Captain Rohit Sharma said, ” We’ve a T20I world cup coming in June 2024. It’ll be pretty exciting and we’re looking forward to it.”

There’s a hope Rohit Sharma will decide to play next t20i world cup 🤞pic.twitter.com/1aYQRATlP4

— Nisha  (@NishaRo45_) August 6, 2023