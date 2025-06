રિંકુ સિંહ અને પ્રિયા સરોજની સગાઈ થઈ

ટીમ ઈન્ડિયાના મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન રિંકુ સિંહ અને જૌનપુરના મછલીશહરના સપા સાંસદ પ્રિયા સરોજની સગાઈ થઈ ગઈ છે. રવિવાર, 8 જૂને, લખનૌની ફાઇવ સ્ટાર હોટેલ ધ સેન્ટ્રમમાં પરિવાર અને મિત્રોની હાજરીમાં, બંનેએ એકબીજાની આંગળીઓમાં વીંટી પહેરાવી. આ દરમિયાન, રિંકુ સિંહે પ્રિયા સરોજને વીંટી પહેરાવતાની સાથે જ તે રડવા લાગી. આ પછી, રિંકુ સિંહે તેની સંભાળ રાખી. તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સપા પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ અને તેમની પત્ની ડિમ્પલ યાદવ આ વીંટી સમારોહમાં પહોંચ્યા હતા. આ ઉપરાંત, બીસીસીઆઈના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લા અને જયા બચ્ચન પણ રિંકુ અને પ્રિયાને આશીર્વાદ આપવા માટે ત્યાં પહોંચ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ પ્રવીણ કુમાર અને પીયૂષ ચાવલા ઉપરાંત, યુપી રણજી ટીમના કેપ્ટન આર્યન જુયાલે પણ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.

Lucknow, Uttar Pradesh: Cricketer Rinku Singh and SP MP Priya Saroj exchange their rings and got engaged to each other pic.twitter.com/tZN8gBx9Sx

— IANS (@ians_india) June 8, 2025