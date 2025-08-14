રેણુકાસ્વામી હત્યા કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટે અભિનેતા દર્શનના જામીન રદ કર્યા

રેણુકાસ્વામી હત્યા કેસમાં કન્નડ અભિનેતા દર્શનને મળેલા જામીન સુપ્રીમ કોર્ટે રદ કરી દીધા છે. આ પછી પોલીસ હવે અભિનેતાની ધરપકડ કરશે. ગઈકાલે સુપ્રીમ કોર્ટે કર્ણાટક સરકારની જામીન રદ કરવાની અરજી પર સુનાવણી કરતી વખતે પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.

કર્ણાટક હાઈકોર્ટ દ્વારા દર્શનને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. ન્યાયાધીશ જેબી પારડીવાલા અને આર મહાદેવનની બેન્ચે કર્ણાટક હાઈકોર્ટના આદેશને રદ કરતા કહ્યું કે તેમાં ઘણી ખામીઓ છે. બેન્ચે કહ્યું,”અમે તમામ બાબતો પર વિચાર કર્યો,જામીન આપવા અને રદ કરવા પર પણ. તે સ્પષ્ટ છે કે હાઈકોર્ટના આદેશમાં ગંભીર ખામીઓ છે, તે યાંત્રિક પ્રક્રિયાને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને વધુમાં, હાઈકોર્ટે પ્રી-ટ્રાયલમાં જ તેની તપાસ કરી હતી.” બેન્ચે વધુમાં કહ્યું કે નીચલી કોર્ટ એકમાત્ર યોગ્ય ફોરમ છે. મજબૂત આરોપો અને ફોરેન્સિક પુરાવાઓ સાથે જામીન રદ કરવાની પુષ્ટિ થાય છે. તેથી, અરજદારના જામીન રદ કરવામાં આવે છે.

કર્ણાટક સરકારે હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો. આ નિર્ણય કર્ણાટક સરકાર દ્વારા 13 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ દર્શન અને સહ-આરોપીઓને જામીન આપવાના હાઈકોર્ટના આદેશ સામે દાખલ કરવામાં આવેલી અપીલ પર આવ્યો હતો.

આ આખો મામલો છે

અભિનેતા દર્શન, અભિનેત્રી પવિત્રા ગૌડા અને અન્ય ઘણા લોકો પર 33 વર્ષીય રેણુકાસ્વામી નામના ચાહકનું અપહરણ અને ત્રાસ આપવાનો આરોપ છે, જેણે કથિત રીતે પવિત્રાને અશ્લીલ સંદેશા મોકલ્યા હતા. પોલીસે આરોપ લગાવ્યો હતો કે પીડિતાને જૂન 2024 માં બેંગલુરુના એક શેડમાં ત્રણ દિવસ સુધી રાખવામાં આવી હતી, ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેનો મૃતદેહ ગટરમાંથી મળી આવ્યો હતો. 24 જાન્યુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય સરકારની અરજી પર દર્શન, પવિત્રા ગૌડા અને અન્ય લોકોને નોટિસ ફટકારી હતી.

