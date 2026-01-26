રાજસ્થાન પોલીસે 10,000 કિલોગ્રામ વિસ્ફોટક કર્યો જપ્તઃ એકની ધરપકડ

જયપુરઃ રાજસ્થાન પોલીસે ગેરકાયદે ખનન સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિઓ સામે મોટી કાર્યવાહી કરતા પ્રજાસત્તાક દિવસ પહેલાં નાગૌર જિલ્લાના એક એકાંત ફાર્મહાઉસમાંથી આશરે 10,000 કિલોગ્રામ વિસ્ફોટક સામગ્રી જપ્ત કરી છે. આ સાથે એક વ્યક્તિની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ રવિવારે આ માહિતી આપી હતી. તેમના જણાવ્યાનુસાર આ કાર્યવાહીથી વિસ્તારમાં કાર્યરત એક મોટા સ્તરના તસ્કરી નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે.
પકડાયેલા આરોપીની ઓળખ સુલેમાન ખાન તરીકે થઈ છે, જેને જિલ્લા વિશેષ દળ અને સ્થાનિક પોલીસના સંયુક્ત અભિયાન બાદ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. નાગૌરના પોલીસ અધિક્ષક મૃદુલ કચ્છવાએ જણાવ્યું કે માહિતી મળ્યા બાદ શનિવારે મોડી રાત્રે હરાસૌર ગામમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં એક ફાર્મહાઉસમાંથી 187 બોરામાં ભરેલું 9,550 કિલોગ્રામ એમોનિયમ નાઇટ્રેટ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.
અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ એમોનિયમ નાઇટ્રેટનો સંબંધ અગાઉ પણ અનેક મોટા વિસ્ફોટો સાથે રહ્યો છે, જેમાં નવેમ્બર, 2025માં દિલ્હીના લાલ કિલ્લા નજીક થયેલો વિસ્ફોટ પણ સામેલ છે. હાલમાં પોલીસે આ મામલામાં સામેલ હરાસૌર ગામના રહેવાસી સુલેમાન ખાનની સ્થળ પરથી જ ધરપકડ કરી લીધી છે. એસપીના જણાવ્યા મુજબ તેના વિરુદ્ધ અગાઉથી ત્રણ ફોજદારી કેસ નોંધાયેલા છે.
આ વિસ્ફોટક સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે એમોનિયમ નાઇટ્રેટ ઉપરાંત મોટી માત્રામાં અન્ય વિસ્ફોટક સામગ્રી પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં નવ કાર્ટન ડેટોનેટર, 12 કાર્ટન અને 15 બંડલ નીલા ફ્યુઝ વાયર તથા 12 કાર્ટન અને 5 બંડલ લાલ ફ્યુઝ વાયરનો સમાવેશ થાય છે. એસપી મૃદુલ કચ્છવાએ જણાવ્યું કે પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી કથિત રીતે કાયદેસર અને ગેરકાયદે ખનન પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલા લોકોને વિસ્ફોટક સામગ્રી સપ્લાય કરતો હતો. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે વિસ્ફોટક અધિનિયમની સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.