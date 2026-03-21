રાજ ઠાકરે ઈદ પર આમિર ખાનના મહેમાન બન્યા…

આજે 21 માર્ચે ઈદની ઉજવણી થઈ રહી છે. બોલિવૂડના મિસ્ટર પરફેક્શનિસ્ટ આમિર ખાનના ઘરે આ તહેવાર માટે ભારે ભીડ હતી. અનેક ફિલ્મી હસ્તીઓ તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચી હતી. મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS)ના પ્રમુખ રાજ ઠાકરે પણ આમિરના ઘરે ગયા હતા. ઈદની શુભેચ્છા પાઠવ્યા પછી આમિર ખાન તેને વિદાય આપવા માટે ખુલ્લા પગે ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા હતા.
રાજ ઠાકરેને વિદાય આપવા માટે આમિર ખાન ખુલ્લા પગે ચાલી બહાર આવ્યા હતાં. આમિર ખાનનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. તેમાં મનસેના વડા રાજ ઠાકરે આમિર ખાનને ગળે લગાવતા અને તેમને ઈદની શુભેચ્છા પાઠવતા જોઈ શકાય છે. રાજ ઠાકરે પોતાની કારમાં ગયા પછી, આમિર ખાને પાપારાઝી માટે પોઝ આપ્યો. તે સફેદ કુર્તા પાયજામા પહેરેલા અને ખુલ્લા પગે ચાલતા જોવા મળે છે.
રાજ ઠાકરે તેમના પરિવાર સાથે પહોંચ્યા
ઈદના પ્રસંગે રાજ ઠાકરે અને તેમનો પરિવાર આમિર ખાનના ઘરે ગયા હતા. તેમની પત્ની પણ જોવા મળી હતી. રાજ ઠાકરે સફેદ કુર્તા પાયજામા પહેરેલા જોવા મળ્યા હતા. આ વાયરલ વીડિયોમાં આમિર ખાનના ચાહકો પણ તેમને ઈદની શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે.
કામની વાત કરીએ તો, આમિર ખાન છેલ્લે ફિલ્મ “સિતાર જમીન પર” માં જોવા મળ્યા હતા. આ વર્ષે તે “હેપ્પી પટેલ – ખતરનાક જાસૂસ” માં દેખાયો હતો. બંને ફિલ્મો આમિર ખાન દ્વારા નિર્મિત છે. આમિર હાલમાં “લાહોર 1947” માટે સમાચારમાં છે, જેનું નિર્માણ સની દેઓલ કરી રહ્યા છે.