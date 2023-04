આગામી 3 દિવસમાં દેશના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ અને કરા પડવાની શક્યતા, હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું એલર્ટ

હવામાન વિભાગ (IMD) એ રવિવારે તેના દૈનિક બુલેટિનમાં જણાવ્યું હતું કે આગામી પાંચ દિવસમાં દેશના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય ભારતમાં આગામી પાંચ દિવસ સુધી ગાજવીજ, વીજળી અને ભારે પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અપેક્ષા છે. પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ, વિદર્ભ અને છત્તીસગઢના ઘણા ભાગોમાં કરા પડવાની સંભાવના છે. IMD અનુસાર, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ, વિદર્ભ અને છત્તીસગઢમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતના મેદાનો પર ગાજવીજ, વીજળી અને તેજ પવન સાથે ભારે વરસાદની સંભાવના છે

પશ્ચિમ હિમાલય વિસ્તારમાં હિમવર્ષા, ગાજવીજ, વીજળી અને તીવ્ર પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ અથવા ભારે વરસાદની શક્યતા છે. હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી અને રાજસ્થાનમાં કરા પડવાની સંભાવના છે.

Heavy rainfall very likely in isolated regions of North-West India, Central India, South India, East-India and North-East India

Hailstorm very likely in isolated regions of North-West India, Central, Eastern and Western of India.#Weather #forecast #India #climate pic.twitter.com/98JCVI7vvg

