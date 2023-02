રાહુલ ગાંધીએ બજેટને મિત્ર કાલનું બજેટ ગણાવ્યું

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બુધવારે નાણાકીય વર્ષ 2023-24નું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ બજેટ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે બજેટને ‘મિત્ર કાલ’નું બજેટ ગણાવ્યું છે. રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કર્યું કે, મૈત્રીપૂર્ણ બજેટ – નોકરીઓનું સર્જન કરવા માટે કોઈ વિઝન નથી, મોંઘવારીનો સામનો કરવાની કોઈ યોજના નથી, અસમાનતાને દૂર કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 1% સૌથી અમીર 40% સંપત્તિના માલિક, 50% સૌથી ગરીબ 64% GST ભરે છે, 42% યુવા બેરોજગાર- છતાં પીએમને કોઈ પરવા નથી. આ બજેટ સાબિત કરે છે કે સરકાર પાસે ભારતના ભવિષ્યના નિર્માણ માટે કોઈ રોડમેપ નથી. કેન્દ્ર સરકારે બજેટને ‘અમૃતકલ બજેટ’ ગણાવ્યું છે.

‘Mitr Kaal’ Budget has:

NO vision to create Jobs

NO plan to tackle Mehngai

NO intent to stem Inequality

1% richest own 40% wealth, 50% poorest pay 64% of GST, 42% youth are unemployed- yet, PM doesn’t Care!

This Budget proves Govt has NO roadmap to build India’s future.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2023