જાણો ઈદ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શું કહ્યું?

દિલ્હી સહિત દેશના ઘણા ભાગોમાં રવિવારે સાંજે ઈદ-ઉલ-ફિત્રનો ચાંદ જોવા સાથે રમઝાન મહિનો સમાપ્ત થયો અને સોમવારે દેશભરમાં ઈદની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ ખાસ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લોકોને ઈદ-ઉલ-ફિત્રની શુભેચ્છા પાઠવી અને આશા વ્યક્ત કરી કે આ તહેવાર સમાજમાં આશા, સંવાદિતા અને દયાની ભાવના વધારશે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર એક પોસ્ટમાં, પીએમ મોદીએ લખ્યું, “ઈદ-ઉલ-ફિત્રની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. આ તહેવાર આપણા સમાજમાં આશા, સંવાદિતા અને દયાની ભાવનાને વધારે. આ તહેવાર તમારા બધા પ્રયત્નોમાં ખુશી અને સફળતા લાવે. ઈદની શુભકામનાઓ.”

પીએમ મોદીનો સંદેશ

Greetings on Eid-ul-Fitr.

May this festival enhance the spirit of hope, harmony and kindness in our society. May there be joy and success in all your endeavours.

Eid Mubarak!

— Narendra Modi (@narendramodi) March 31, 2025