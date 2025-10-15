બૉબી દેઓલના હનીમુન સમયની ફની ઘટના શેર કરી પ્રીતિ ઝિન્ટાએ

તાજેતરમાં, મનીષ મલ્હોત્રાની દિવાળી પાર્ટીમાં પ્રીતિ ઝિન્ટા અને બોબી દેઓલ ઘણા વર્ષો પછી ફરી મળ્યા. પુનઃમિલન પછી પ્રીતિએ બોબી અને તેની પત્ની તાન્યા સાથેનો એક ફોટો શેર કર્યો.
બોલીવુડની ચુલબુલી ગર્લ પ્રીતિ ઝિન્ટા ઘણીવાર તેના જૂના મિત્રો સાથે વિતાવેલા ખુશ ક્ષણોને યાદ કરતી હોય છે. આ વખતે મનીષ મલ્હોત્રાની ભવ્ય દિવાળી પાર્ટીમાં તે તેના ભૂતપૂર્વ સહ-અભિનેતા, બોબી દેઓલ અને તેની પત્ની, તાન્યા દેઓલને મળી. આ પુનઃમિલન ફક્ત તેના માટે ભાવનાત્મક જ નહીં, પરંતુ તેના ચાહકો માટે પણ યાદગાર હતું.
દિવાળી પાર્ટી મીટ
મુંબઈમાં મનીષ મલ્હોત્રાની દિવાળી પાર્ટીમાં બોલિવૂડના ઘણા મોટા સ્ટાર્સે હાજરી આપી હતી. કરીના કપૂર, માધુરી દીક્ષિત, કાજોલ અને સુહાના ખાન જેવા સ્ટાર્સે તેમની હાજરીથી પાર્ટીમાં ગ્લેમર ઉમેર્યું હતું. પરંતુ પ્રીતિ ઝિન્ટા, બોબી દેઓલ અને તાન્યા દેઓલ જ્યારે મીડિયા માટે સાથે પોઝ આપ્યા ત્યારે તે સીન જોવા જેવો હતો.
પ્રીતિએ સોશિયલ મીડિયા પર ફોટા શેર કર્યા
પ્રીતિએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમની મુલાકાતનો ફોટો શેર કર્યો અને એક ભાવનાત્મક નોંધ લખી. તેણીએ લખ્યું કે બોબી સાથેની તેની મિત્રતા વર્ષો જૂની છે, અને બોબી દ્વારા તેનો તાન્યા સાથે પરિચય થયો હતો. તેણીએ ખુલાસો કર્યો કે જ્યારે બોબી અને તાન્યા પહેલી વાર મળ્યા ત્યારે તે દિવાળી પાર્ટીમાં હાજર હતી.
હનીમૂનની એક મજેદાર વાર્તા
પ્રીતિએ તેની પોસ્ટમાં એક રસપ્રદ વાત પણ શેર કરી. પ્રીતિએ સમજાવ્યું કે “સોલ્જર” ના શૂટિંગ દરમિયાન બોબી અને તાન્યા તેમના હનીમૂન પર હતા અને તે સમયે તે “થર્ડ વ્હીલ” હતી. તેણીએ મજાકમાં લખ્યું કે બોબી અને તાન્યાએ તે સમય દરમિયાન તેણીને અપાર પ્રેમ અને સ્નેહ આપ્યો. તે ક્ષણો હજુ પણ તેની યાદોમાં તાજી છે. તેણીએ લખ્યું, “કેટલાક સંબંધો સમય સાથે ગાઢ બને છે. સમય પસાર થઈ ગયો છે, પરંતુ તેમના માટે મારો પ્રેમ અને આદર વધુ મજબૂત બન્યો છે. બોબી અને તાન્યા એકબીજા માટે બનેલા છે.”
કામના મોરચે, પ્રીતિ ઝિન્ટા ટૂંક સમયમાં મોટા પડદા પર વાપસી કરશે. તે આમિર ખાન પ્રોડક્શનની ફિલ્મ ‘લાહોર 1947’માં સની દેઓલ સાથે જોવા મળશે. દરમિયાન, બોબી દેઓલને તાજેતરમાં આર્યન ખાનના દિગ્દર્શન હેઠળની સીરિઝ ‘ધ બેડીઝ ઓફ બોલિવૂડ’માં તેની તીવ્ર ભૂમિકા માટે પ્રશંસા મળી હતી.