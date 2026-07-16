નાના વેપારીઓની લાગી લોટરી! ગેરંટી વગર મળશે 50,000 સુધીની લોન

રોડ કે રસ્તાના કિનારે નાની લારી અથવા રેહડી-પટરી લગાવીને ગુજરાન ચલાવતા આપણા નાના વેપારીઓ (સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ) માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી એક ખૂબ જ શાનદાર અને મોટી ભેટ મળી રહી છે. મોદી સરકારની અત્યંત લોકપ્રિય બનેલી યોજના ‘પીએમ સ્વનિધિ’ (PM SVANidhi Scheme) નો વ્યાપ હવે સરકાર વધુ વિસ્તારવા જઈ રહી છે.
હવે આ યોજના હેઠળ નાના વેપારીઓને માત્ર વિના ગેરંટીનું લોન ફંડ જ નહીં મળે, પરંતુ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એક ખાસ ‘RuPay પર્સનલ (રિટેલ) ક્રેડિટ કાર્ડ’ પણ આપવામાં આવશે. આ ક્રેડિટ કાર્ડની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તેના દ્વારા કરવામાં આવેલા ખર્ચ પર ગ્રાહકને પૂરા 50 દિવસ સુધી કોઈ પણ વ્યાજ ચૂકવવું પડશે નહીં. એટલે કે, તમે આ કાર્ડને 50 દિવસ સુધી તદ્દન મફત વાપરી શકશો, જેનાથી નાના વેપારીઓ પોતાના રોજબરોજના ધંધાની જરૂરિયાતો ખૂબ જ સરળતાથી પૂરી કરી શકશે.
ત્રણ તબક્કામાં મળે છે 50,000 રૂપિયા સુધીની લોન
જો તમે તમારો નાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગો છો અથવા તેને વધુ આગળ વધારવા માંગો છો, તો આ યોજના અંતર્ગત કોઈપણ ગેરંટી (Security) વગર ત્રણ સરળ તબક્કામાં લોન પૂરી પાડવામાં આવે છે:
પ્રથમ તબક્કો (First Step): શરૂઆતમાં વ્યવસાયને ગતિ આપવા માટે 15,000 રૂપિયાની લોન આપવામાં આવે છે.
બીજો તબક્કો (Second Step): જો તમે પ્રથમ લોન સમયસર ચૂકવી દો છો, તો તમે કોઈપણ વિલંબ વિના 25,000 રૂપિયાની બીજી લોન મેળવવા માટે પાત્ર બનો છો.
ત્રીજો તબક્કો (Third Step): ઉપરની બંને લોનની સમયસર ચૂકવણી (Re-payment) કર્યા બાદ, સરકાર દ્વારા વ્યવસાયને મોટો કરવા માટે 50,000 રૂપિયાની ત્રીજી લોન મંજૂર કરવામાં આવે છે.
આ યોજનાની સૌથી મોટી અને મહત્વની બાબત એ છે કે આ લોન મેળવવા માટે તમારે કોઈ જામીનદાર (Guarantor) લાવવાની કે પોતાની કોઈ જમીન-મિલકતના કાગળો ગિરવે રાખવાની બિલકુલ જરૂર પડતી નથી. આ ઉપરાંત, આ ડિજિટલ લોન મેળવ્યા બાદ જો વેપારી ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન (લેન-દેન) કરે છે, તો સરકાર તરફથી તેમને વિશેષ કેશબેક અને વ્યાજ પર સબસિડીનો વધારાનો લાભ પણ આપવામાં આવે છે.