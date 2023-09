PM મોદીએ વારાણસી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમનો શિલાન્યાસ કર્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે તેમના સંસદીય ક્ષેત્ર વારાણસી પહોંચ્યા છે. આ દરમિયાન તેમણે વારાણસીના ગંજરીમાં પૂર્વાંચલના પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો. વડાપ્રધાન તરીકેની જવાબદારી સંભાળ્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીની વારાણસીની આ 31મી મુલાકાત છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે વારાણસી સહિત સમગ્ર રાજ્યને રૂ. 1565 કરોડથી વધુના વિકાસ પ્રોજેક્ટની ભેટ આપી હતી. એક તરફ પીએમ મોદીના આ કાર્યક્રમમાં ઉત્તર પ્રદેશના ત્રીજા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો. આ દરમિયાન BCCI ચીફ રોજર બિન્ની સહિત ઘણા પૂર્વ ક્રિકેટરો હાજર રહ્યા હતા. જેમાં ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે જાણીતા સચિન તેંડુલકર, 1983 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના રવિ શાસ્ત્રી, સુનીલ ગાવસ્કર અને કપિલ દેવ હાજર રહ્યા હતા.

આ સ્ટેડિયમ પૂર્વાંચલનું સ્ટાર બનશે

ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમનો શિલાન્યાસ કરતી વખતે પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે મહાદેવની નગરી કાશીમાં બનવા જઈ રહેલા આ સ્ટેડિયમની ડિઝાઈન ખુદ મહાદેવને સમર્પિત કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં ક્રિકેટ મેચોની સંખ્યામાં પણ વધારો થવાનો છે, તેથી જ્યારે મેચો વધશે ત્યારે નવા સ્ટેડિયમની જરૂર પડશે. જેના કારણે આ સ્ટેડિયમ પૂર્વાંચલના સ્ટાર તરીકે ઉભરી આવશે.

રોજગારીની તકો ઉભી થશે

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમના નિર્માણથી કાશીના લોકોને ફાયદો થશે. જેના કારણે રોજગારીની નવી તકો ઉભી થશે અને યુવાનોને રમતગમતમાં જોડાવાનો મોકો મળશે.પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે અમે તેમની કારકિર્દીમાં રમતગમતનો ઉમેરો કર્યો છે. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વખતે ખેલો ઈન્ડિયાનું બજેટ 70 ટકા વધ્યું છે.

VIDEO | “One Shiv Shakti point is on Moon, one is in Kashi, and today, I once again congratulate the countrymen for India’s victory (on Chandrayaan-3’s success),” says PM @narendramodi in Varanasi, UP. pic.twitter.com/VJopFk0npE

— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2023