Exit Poll વચ્ચે PM મોદીની પહેલી પ્રતિક્રિયા

લોકસભા ચૂંટણી શનિવારેના રોજ સાતમા તબક્કાના મતદાન સાથે સમાપ્ત થયા પછી વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિપક્ષી ગઠબંધન ભારત પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે મતદારોએ તેમને નકારી દીધા છે. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કર્યું અલાયન્સ ઈન્ડિયા જાતિવાદી, કોમવાદી અને ભ્રષ્ટ છે. આ ગઠબંધન પરિવારને બચાવવા માટે કરવામાં આવ્યું છે. ગઠબંધન ભારત રાષ્ટ્રનું વિઝન લોકો સમક્ષ રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. તેમની નિપુણતા માત્ર પીએમ મોદીને શ્રાપ આપવામાં છે. લોકોએ આવી રાજનીતિને નકારી કાઢી છે.

I can say with confidence that the people of India have voted in record numbers to reelect the NDA government. They have seen our track record and the manner in which our work has brought about a qualitative change in the lives of the poor, marginalised and downtrodden.

At the…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 1, 2024