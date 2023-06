PM મોદી આવતીકાલે દેશમાંથી કરશે ‘મન કી બાત’, કાર્યક્રમની તારીખમાં ફેરફાર

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે એટલે કે 18મી જૂને તેમનો માસિક રેડિયો કાર્યક્રમ ‘મન કી બાત’ દેશવાસીઓ સાથે શેર કરશે. આ કાર્યક્રમનો આ 102મો એપિસોડ હશે, પરંતુ આ વખતે પીએમ મોદીનો કાર્યક્રમ 25 જૂનને બદલે 18 જૂને યોજાવા જઈ રહ્યો છે. ખરેખર, આ કાર્યક્રમ મહિનાના છેલ્લા રવિવારે થઈ રહ્યો છે. આ મહિનાનો છેલ્લો રવિવાર 25 જૂને છે, પરંતુ પીએમ મોદીના વિદેશ પ્રવાસને કારણે આ કાર્યક્રમ 18 જૂને યોજાઈ રહ્યો છે.

This month’s #MannKiBaat programme will take place on Sunday, 18th June. It is always a delight to receive your inputs. Share your inputs on the NaMo App, MyGov or record your message by dialling 1800-11-7800. https://t.co/btZKHrI9Nv

— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2023