ચૂંટણી પહેલા માતાના આશીર્વાદ લેવા પહોંચ્યા PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાના મતદાનના એક દિવસ પહેલા રવિવારે (4 ડિસેમ્બર) અમદાવાદ પહોંચ્યા છે. થોડા સમય પહેલા તેઓ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઉતર્યા છે. વડાપ્રધાન મોદી અહીંથી સીધા ગાંધીનગર ખાતે તેમના માતા હીરાબેન મોદીને મળવા ગયા હતા. પીએમ મોદી રાજભવનમાં રાત્રિ રોકાણ કરશે. ગુજરાતમાં આવતીકાલે એટલે કે સોમવારે (5 ડિસેમ્બર) બીજા તબક્કાનું મતદાન થવાનું છે. આવતીકાલે પીએમ પણ અમદાવાદમાં મતદાન કરશે.

Gujarat | Prime Minister Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi at her residence, in Gandhinagar. pic.twitter.com/3Rtg3gJ3ON

પીએમ મોદી માતાને મળ્યા બાદ ગુજરાત બીજેપી હેડક્વાર્ટર જશે. જ્યાં તેઓ ભાજપના નેતાઓને મળશે. પીએમ આ પહેલા ઓગસ્ટ મહિનામાં તેમની માતાને મળવા તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા. ત્યારે PM અમદાવાદમાં સાબરમતી નદી પરના ‘અટલ બ્રિજ’નું ઉદ્ઘાટન કરવા પહોંચ્યા હતા. તેમના નાના ભાઈ પંકજ મોદીએ કહ્યું હતું કે પીએમ મોદી મોડી સાંજે તેમની માતાને મળ્યા હતા અને અમદાવાદમાં ખાદી ઉત્સવના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપ્યા બાદ લગભગ અડધો કલાક તેમની સાથે વિતાવ્યો હતો.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at the residence of his mother Heeraben Modi, in Gandhinagar, Gujarat pic.twitter.com/eomBD0wTtc

— ANI (@ANI) December 4, 2022