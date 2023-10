‘KCR NDAમાં જોડાવા માંગતા હતા, પરંતુ…’, PM મોદીનો તેલંગાણામાં મોટો દાવો

તેલંગાણામાં યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નિઝામાબાદ પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન, એક રેલીને સંબોધિત કરતી વખતે, તેમણે દાવો કર્યો કે મુખ્ય પ્રધાન કે ચંદ્રશેખર રાવ રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક ગઠબંધન (NDA) માં જોડાવા માંગે છે. તેમણે કહ્યું, “તેલંગાણાના મુખ્ય પ્રધાન કેસીઆરને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કટ્ટર ટીકાકારોમાંના એક ગણવામાં આવે છે. તેઓ પાર્ટીના નેતૃત્વ હેઠળના રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક ગઠબંધન (NDA)માં જોડાવા માંગતા હતા, પરંતુ મેં તેમને ગઠબંધનમાં જોડાતાં અટકાવ્યા હતા. વડા પ્રધાને કહ્યું કે કેસીઆર જાણે છે કે તેમની ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ (બીઆરએસ) એ એનડીએમાં જોડાવાના અનેક પ્રયાસો કર્યા હતા. આ વ્યક્તિગત રીતે રદિયો આપવામાં આવ્યો હતો.

