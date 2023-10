PM મોદીએ એશિયન ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓ સાથે કરી મુલાકાત

PM મોદી એશિયન ગેમ્સ 2023માં અજાયબી કરનાર ખેલાડીઓને મળ્યા હતા. આ દરમિયાન ખેલ મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર અને અન્ય નેતાઓ પણ હાજર હતા. દિલ્હીના મેજર ધ્યાનચંદ સ્ટેડિયમમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ હાંગઝોઉથી પરત ફરેલા તમામ ખેલાડીઓનું સ્વાગત કર્યું હતું. ભારતે આ વખતે એશિયન ગેમ્સમાં પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું છે. ભારતીય ખેલાડીઓએ કુલ 107 મેડલ જીતીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. પીએમ મોદી એશિયન ગેમ્સ દરમિયાન ખેલાડીઓને સતત પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા હતા અને દરેક મેડલ જીતવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

ખેલાડીઓએ 107 મેડલ આપ્યા

ખેલાડીઓના સ્વાગત સમારોહમાં રમતગમત મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું, તમે ખેલાડીઓને જે સુવિધાઓ આપી હતી અને જે રીતે તમે તેમને આગળ લઈ ગયા હતા, ખેલાડીઓએ તેને વ્યર્થ જવા દીધો નથી. ખેલાડીઓએ 107 મેડલ આપ્યા છે. દેશ પોતાનો પરસેવો નાખીને. હવે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં પણ આપણા ખેલાડીઓ નવો ઈતિહાસ રચશે. આ કાર્યક્રમમાં એક ડોક્યુમેન્ટરી પણ બતાવવામાં આવી હતી, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 2014ની સરખામણીમાં ભારતમાં રમતગમતનું દ્રશ્ય કેટલું બદલાયું છે અને દેશની દરેક રમતની સ્થિતિમાં કેવી રીતે સુધારો થયો છે. દેશનું બજેટ 2014ની સરખામણીમાં ત્રણ ગણું વધી ગયું છે. ખેલો ઈન્ડિયા જેવી યોજનાઓએ દેશના દરેક ખૂણે અને ગામડાના ખેલાડીઓને રાષ્ટ્રીય માન્યતા અપાવી છે. ટોપ્સ જેવી યોજનાઓએ રાષ્ટ્રીય સ્તરના ખેલાડીઓને તમામ સુવિધાઓ પ્રદાન કરી છે, જેના કારણે તેઓ દેશ માટે મેડલ જીતી રહ્યા છે.

PHOTOS | PM Modi to interact with Indian athletes who participated in the #AsianGames held in Hangzhou, China shortly. pic.twitter.com/sYoBYC9vSk — Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2023

વડાપ્રધાન મોદીએ તમામ ખેલાડીઓ અને તેમના પરિવારજનોને શુભેચ્છા પાઠવી

કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ તમામ ખેલાડીઓ અને તેમના પરિવારજનોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તેણે કહ્યું કે બધું જ ઘરથી શરૂ થાય છે અને આ શરૂઆત કરવા બદલ તમામ ખેલાડીઓના માતા-પિતા અભિનંદનને પાત્ર છે. તેણે વધુમાં કહ્યું કે એશિયન ગેમ્સમાં અમારું ઐતિહાસિક પ્રદર્શન દર્શાવે છે કે અમે સાચી દિશામાં જઈ રહ્યા છીએ. ખેલાડીઓના વખાણ કરતાં તેણે કહ્યું કે તમે લોકોએ ગોલ્ડ મેડલ વરસાવ્યો છે. એવું લાગતું હતું કે અમારી દીકરીઓ ટ્રેક એન્ડ ફિલ્ડમાં મોખરે રહેવાનું નક્કી કરે છે.

PHOTO | PM Modi interacts with Indian athletes who participated in the #AsianGames held in Hangzhou, China. pic.twitter.com/51YsLeKkek — Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2023

સરકાર આગામી પાંચ વર્ષમાં ખેલાડીઓ માટે ત્રણ હજાર કરોડ રૂપિયા વધુ ખર્ચ કરશે

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારતીય ખેલાડીઓને વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો અમારો પ્રયાસ છે. તેમને દેશ અને દુનિયામાં દરેક જગ્યાએ રમવાની તક મળવી જોઈએ અને પસંદગી પ્રક્રિયા ન્યાયી હોવી જોઈએ. ગામડાઓમાં રહેતા ખેલાડીઓને પણ સંપૂર્ણ સુવિધાઓ અને તકો મળવી જોઈએ. પીએમે કહ્યું કે ખેલો ઈન્ડિયા યોજના હેઠળ 3,000 થી વધુ ખેલાડીઓની તાલીમ ચાલી રહી છે. સરકાર આગામી પાંચ વર્ષમાં ખેલાડીઓ માટે ત્રણ હજાર કરોડ રૂપિયા વધુ ખર્ચ કરશે.

VIDEO | “India’s medal tally in this Asian Games is an indication of country’s success. It is India’s best performance in Asian Games till date, and personally I am satisfied that we are moving on the right track,” says PM Modi during interaction with contingent of Indian… pic.twitter.com/oSdivlQbsP — Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2023

ગોલ્ડ મેડલ જીતવાનો નવો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો

અગાઉ એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 70 મેડલ જીતવાનું હતું. જકાર્તામાં યોજાયેલી એશિયન ગેમ્સ 2018માં ભારતે 70 મેડલ જીત્યા હતા. આ વખતે ભારતે તમામ રેકોર્ડ તોડીને 107 મેડલ જીત્યા અને ગોલ્ડ મેડલ જીતવાનો નવો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. આ વખતે ભારતીય ટીમ 100 પાર કરવાના નારા સાથે ચીનના હાંગઝોઉ જવા રવાના થઈ હતી અને તેને વાસ્તવિકતામાં ફેરવીને જ પરત ફરી હતી. ભારતે 100 મેડલ જીત્યા બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું હતું કે તેઓ તમામ ખેલાડીઓનું સ્વાગત કરશે.