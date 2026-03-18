પીએમ મોદીએ કુવૈતના ક્રાઉન પ્રિન્સ સાથે વાત કરી, ઈદની પાઠવી શુભેચ્છા

પશ્ચિમ એશિયામાં વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે ભારતની કૂટનીતિક સક્રિયતા વધુ તેજ બની રહી છે. ભારતના પ્રધાનમંત્રી Narendra Modiએ 18 માર્ચે કુવૈતના ક્રાઉન પ્રિન્સ Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah સાથે મહત્વપૂર્ણ ટેલિફોનિક ચર્ચા કરી હતી. આ ચર્ચા માત્ર શુભેચ્છા વિનિમય સુધી મર્યાદિત નહોતી, પરંતુ તેમાં પશ્ચિમ એશિયાની હાલની સ્થિતિ, પ્રાદેશિક શાંતિ અને સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓ પર પણ ગંભીર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આ વાતચીત દરમિયાન આવનારા Eid તહેવારની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. બંને નેતાઓએ આ પ્રસંગે મિત્રતા અને સહયોગના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. વાતચીત દરમિયાન બંને પક્ષોએ હાલના જીઓપોલિટિકલ પરિસ્થિતિ અંગે પોતાના વિચારો શેર કર્યા અને વિસ્તારમાં વધતા તણાવ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી.
આ વાતચીત વિશે માહિતી આપતા Narendra Modiએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું હતું કે ભારત ક્યારેય પણ પ્રાદેશિક અખંડિતતા અને સ્વાયત્તતાના ભંગને સમર્થન આપતું નથી. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે કુવૈતની સંપ્રભુતા પર થતા કોઈપણ હુમલાની ભારત દ્વારા કડક નિંદા કરવામાં આવે છે.
વાતચીત દરમિયાન ખાસ કરીને Strait of Hormuzનું મહત્વ પણ ઉલ્લેખાયું હતું. આ દરિયાઈ માર્ગ વિશ્વ માટે ઊર્જા સપ્લાયનું એક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર છે અને તેની સુરક્ષા જાળવવી બંને દેશો માટે પ્રાથમિકતા બની રહી છે. બંને નેતાઓએ સુરક્ષિત અને અવરોધરહિત નૌકાયાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે સહકાર વધારવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરી.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આગળ જણાવ્યું કે પ્રાદેશિક શાંતિ અને સ્થિરતા માટે સતત કૂટનીતિક જોડાણ અનિવાર્ય છે. બંને દેશો વચ્ચે વિશ્વાસ અને સંવાદ જાળવી રાખવાથી જ લાંબા ગાળે શાંતિ સ્થાપિત કરી શકાય છે. આ દ્રષ્ટિકોણ સાથે બંને નેતાઓએ ભવિષ્યમાં પણ નજીકના સંપર્કમાં રહેવાની સહમતી વ્યક્ત કરી.